Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 365 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay (28/12), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 7.395.770.000 đồng (gần 7,4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 365 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 11 - 14 - 27 - 30 - 35 và số đặc biệt là 09.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 gần 7,4 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 6,7 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá gần 7,4 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 365 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 1 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 5 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 32 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 161 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 1.258 người trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 11.308 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng/giải.