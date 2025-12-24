Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.449 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 24/12, Hội đồng quay thưởng đã xác định 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 21.520.487.000 đồng (hơn 21,5 tỷ đồng).

Tấm vé trúng giải độc đắc Jackpot này chứa dãy số may mắn 15 - 19 - 31 - 35 - 43 - 45.

Theo quy định của Bộ Tài chính, khách hàng may mắn trúng giải độc đắc sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%.

Vietlott tìm được khách hàng trúng độc đắc hơn 21 tỷ đồng

Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot hôm nay sẽ phải nộp khoản tiền hơn 2,15 tỷ đồng thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành vé số Mega 6/45 trúng giải nói trên. Sau khi thực hiện nghĩa vụ thuế, người trúng giải độc đắc Jackpot hôm nay sẽ nhận về khoản tiền thực lĩnh gần 19,4 tỷ đồng.

Cũng trong kỳ quay lần thứ 1.449 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào tối nay, bên cạnh giải Jackpot trị giá hơn 21,5 tỷ đồng, hội đồng quay thưởng của Vietlott còn tìm ra 34 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 1.310 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 21.043 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Gần đây, hội đồng quay thưởng của Vietlott liên tục tìm thấy khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot của loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45.

Ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.443 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 10/12, Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá hơn 13,2 tỷ đồng. Vé số này được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott ở Phú Thọ.

Trước đó 3 hôn, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.442 của sản phẩm Mega 6/45 vào tối 7/12, Hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 18,2 tỷ đồng. Chủ nhân của tấm vé số này ở TPHCM.

Cách đó hơn 1 tuần, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.438 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra tối 28/11, Vietlott cũng tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 62 tỷ đồng. Tấm vé số trúng giải độc đắc Jackpot này được bán ra tại một điểm bán hàng của Vietlott ở Hà Nội.