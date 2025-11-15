Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.269 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (15/11), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 63.714.494.100 đồng (hơn 63,7 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.995.551.950 đồng (gần 4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.269 của loại hình xổ số Power 6/55 là 02 - 30 - 33 - 35- 42 - 54 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 45.

Vietlott lại tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá gần 4 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Giải Jackpot 1 chứa dãy số 02 - 30 - 33 - 35- 42 - 54. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 45.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là gần 3,6 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 4 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.269 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 12 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 640 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 15.463 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.