Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 266 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào đêm qua (8/11), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 21.373.052.500 đồng (gần 21,4 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 266 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm qua là 06 - 07 - 20 - 23 - 34 và số đặc biệt là 03.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35 hơn 21 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là hơn 19,2 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá gần 21,4 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 266 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm qua, Vietlott còn tìm được 5 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 79 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 690 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 1.938 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 22.034 người trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 143.359 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng/giải.

Ngày 29/6, Vietlott ra mắt sản phẩm xổ số tự chọn Lotto 5/35. Với hai kỳ quay số mỗi ngày vào lúc 13h và 21h, loại hình này mang lại cơ hội trúng độc đắc hai lần/ngày, liên tục trong 7 ngày/tuần. Lotto 5/35 có tổng cộng 7 hạng giải thưởng, trong đó, giải độc đắc có giá trị khởi điểm từ 6 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay nếu chưa có người trúng. Điểm khác biệt của sản phẩm xổ số này là cơ chế chia giải độc đắc. Khi giải độc đắc tích lũy đạt mức 12 tỷ đồng và vẫn chưa có người trúng, Vietlott sẽ tiến hành chia giải vào kỳ quay lúc 21h của ngày hôm sau (kỳ chia giải), với điều kiện là các kỳ quay số mở thưởng đều không có người trúng giải độc đắc. Về cách chơi, Lotto 5/35 cho phép người chơi lựa chọn 5 số trong tập hợp từ 01 đến 35, cùng một số đặc biệt từ 01 đến 12 để tạo thành dãy số dự thưởng với giá trị 10.000 đồng/bộ. Ngoài ra, người chơi có thể chọn cách chơi nhiều bộ số để gia tăng số lượng bộ số tham gia dự thưởng. Chỉ cần trùng 1 số đặc biệt, người chơi đã có thể nhận được giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng. Với những hạng giải khác như trùng 3 số chính, 4 số chính hay 5 số chính, phần thưởng sẽ tăng dần từ vài chục nghìn đến hàng chục triệu đồng. Trong trường hợp trúng đồng thời 5 số chính và 1 số đặc biệt, người chơi sẽ giành được giải độc đắc tích lũy, khởi điểm từ 6 tỷ đồng.