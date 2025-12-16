Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.282 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (16/12), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 106.675.498.650 đồng (gần 106,7 tỷ đồng). Nhưng chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Song hệ thống của Vietlott đã tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 3.870.275.450 đồng (gần 3,9 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.282 của loại hình xổ số Power 6/55 là 07 - 36 - 37 - 38 - 52 - 55 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 46.

Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá gần 3,9 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Giải Jackpot 1 hôm nay chứa dãy số 07 - 36 - 37 - 38 - 52 - 55. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 46.

Theo quy định, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 nói trên sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 này nhận về là gần 3,5 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá gần 3,9 tỷ đồng, tại kỳ quay số lần thứ 1.282 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 13 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.132 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 28.098 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Cách đây 5 hôm, tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.280 của loại hình xổ số Power 6/55 vào tối 11/12, hội đồng quay thưởng của Vietlott tìm thấy 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Vé số này được bán ra tại 1 điểm bán hàng của Vietlott ở TPHCM.