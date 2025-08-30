Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông tin, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.236 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối nay (30/8), hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định giá trị giải thưởng độc đắc Jackpot 1 là 87.579.465.150 đồng (gần 87,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, chưa có người chơi nào may mắn trúng giải độc đắc này.

Nhưng hệ thống của Vietlott đã tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot 2 trị giá 4.616.598.500 đồng (hơn 4,6 tỷ đồng).

Vietlott tìm được 1 vé số trúng độc đắc trị giá hơn 4,6 tỷ đồng. Ảnh: Vietlott

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1.236 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay là 02 - 17 - 19 - 24 - 30 - 44 và cặp số vàng để xác định giải Jackpot 2 là 34.

Tấm vé trúng Jackpot 2 trùng 5 trên 6 số của giải Jackpot 1 và số còn lại trùng với con số may mắn mà Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 02 - 17 - 19 - 24 - 30 - 44. Tấm vé trúng thưởng Jackpot 2 trùng 5 trong 6 số trên và số 34.

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người trúng giải độc đắc Jackpot 2 hôm nay nhận về là hơn 4,1 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc Jackpot 2 trị giá hơn 4,6 tỷ đồng, ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1.236 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm thấy 14 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.090 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 23.259 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.