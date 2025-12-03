Ban tổ chức công bố các quy định chi tiết, nhằm hỗ trợ thí sinh chuẩn bị tốt nhất cho phần thi đầy thử thách.

5 quy định của Vòng Chung kết - Thuyết trình trực tiếp:

Phần thuyết trình:

Mỗi thí sinh sẽ có 10 phút để trình bày sản phẩm của mình trên nền tảng Zoom, bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Đây là cơ hội quý giá để các thí sinh thể hiện khả năng thuyết trình, cũng như chia sẻ những ý tưởng sáng tạo trực tiếp trước Hội đồng.

Phần hỏi đáp:

Thời gian dành cho phần trả lời câu hỏi là 5 phút. Thí sinh có 1 phút suy nghĩ trước khi trả lời từng câu hỏi từ giám khảo, nhằm đảm bảo câu trả lời rõ ràng và chính xác.

Quy định tham gia:

Các thí sinh cần có mặt ít nhất 30 phút trước khi vòng thi bắt đầu, tắt tiếng khi thí sinh khác đang thuyết trình và bật camera trong suốt thời gian thi. Mỗi cá nhân trong nhóm phải chuẩn bị thiết bị riêng để đảm bảo quá trình thi diễn ra suôn sẻ và hiệu quả nhất.

Đối tượng dự thi:

Chỉ những thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại vòng trực tuyến mới đủ điều kiện tham gia vòng thi trực tiếp.

Hệ thống tính điểm:

Mỗi thí sinh có thể nhận tối đa 100 điểm, dựa trên tổng điểm từ cả hai vòng: trực tuyến và thuyết trình trực tiếp.

Vòng Chung kết trực tiếp không chỉ là cơ hội để các thí sinh thể hiện tài năng và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mà còn giúp họ học hỏi, trải nghiệm môi trường thi đấu chuyên nghiệp và kết nối với cộng đồng AI trên toàn quốc. Đặc biệt, các thí sinh sẽ trình bày trước hội đồng giám khảo gồm những cố vấn uy tín hàng đầu về công nghệ và AI, từ đó nhận được những phản hồi giá trị cùng định hướng chuyên môn thiết thực.

Những thí sinh xuất sắc vượt qua Vòng Chung kết trực tiếp sẽ tiến sát hơn tới ngôi vị cao nhất của Vietnam AI Contest 2025 - nơi tỏa sáng của những tài năng AI triển vọng.

(Nguồn: VLAB Innovation)