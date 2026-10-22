Vietnam Duty Free (VDF) vừa khai trương hệ thống 4 cửa hàng miễn thuế lớn nhất tại Nhà ga quốc tế T2, Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), nâng cao trải nghiệm mua sắm tại cửa ngõ hàng không thủ đô.

Dấu mốc mới

Ngày 15/10, Vietnam Duty Free khai trương bốn cửa hàng miễn thuế với tổng diện tích hơn 2.000 m², lớn nhất tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Các cửa hàng được thiết kế theo mô hình walk-through hiện đại quy tụ hơn 500 thương hiệu quốc tế cùng các sản phẩm Việt Nam tiêu biểu, góp phần đa dạng hóa lựa chọn và nâng cao trải nghiệm mua sắm của hành khách tại sân bay.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, đối tác trong và ngoài nước, đánh dấu bước phát triển mới của Vietnam Duty Free trong lĩnh vực bán lẻ du lịch tại Việt Nam.​

​Ảnh: VDF

Ảnh: VDF

Hơn 2.000 m² không gian mua sắm với nhiều thương hiệu quốc tế

Trên tổng diện tích hơn 2.000 m², hệ thống quy tụ nhiều thương hiệu quốc tế như Estée Lauder, La Mer, Lancôme, Jo Malone, Gucci, Burberry, Tom Ford, YSL,… trong lĩnh vực mỹ phẩm, chăm sóc da và nước hoa; Coach, Tumi, Michael Kors, Bally, Swarovski với các sản phẩm thời trang, phụ kiện. Ngoài ra, các cửa hàng còn cung cấp đồng hồ (Casio, Coach, Calvin Klein, Daniel Wellington,…), kính mắt (Ray-Ban, Tom Ford, Gucci, Burberry, Fendi, Dior, Prada, Miu Miu, Ferragamo, Oakley, Celine, YSL, Balenciaga…), bánh kẹo và đồ chơi, đáp ứng nhu cầu mua sắm đa dạng của hành khách trước chuyến bay.

​Ảnh: VDF

Bên cạnh việc đa dạng hóa sản phẩm, Vietnam Duty Free (VDF) chú trọng chất lượng dịch vụ, tính minh bạch và trải nghiệm mua sắm của hành khách. “Mỗi cửa hàng Vietnam Duty Free phải là một không gian hiện đại, hàng hóa chính hãng, giá cả minh bạch, phục vụ tận tâm, tại Nội Bài nói riêng và các cảng hàng không quốc tế trên cả nước nói chung”, ông Lê Thái Bảo, Tổng Giám đốc VDF nhấn mạnh.

Bên cạnh các thương hiệu quốc tế, VDF còn dành không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam như cà phê, sô-cô-la và các đặc sản địa phương. Sự kết hợp này không chỉ mang đến thêm lựa chọn mua sắm mà còn góp phần quảng bá sản phẩm, hương vị Việt tới hành khách quốc tế.

​Ảnh: VDF

Trong dịp khai trương, Vietnam Duty Free tổ chức các hoạt động tham quan, trải nghiệm sản phẩm và thưởng thức cà phê Việt Nam từ hai thương hiệu Every Half và The Running Bean. Khu vực photobooth cũng tạo thêm điểm nhấn, giúp du khách lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình khám phá Việt Nam.

Lần đầu được giới thiệu tại sân bay Nội Bài, những hoạt động này cho thấy tiềm năng kết hợp mua sắm miễn thuế với trải nghiệm văn hóa bản địa tại sân bay. Việc tiếp tục phát triển các hoạt động mang dấu ấn Việt được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho điểm mua sắm, đồng thời mang đến cho du khách quốc tế những trải nghiệm đáng nhớ hơn trong hành trình đến và rời Việt Nam.

​Ảnh: VDF

Từ Nội Bài, hướng tới khát vọng của một Thương hiệu Miễn thuế Quốc gia

Việc hoàn thiện hệ thống cửa hàng tại Nội Bài đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển Vietnam Duty Free (VDF) theo mô hình bán lẻ du lịch hiện đại, chuyên nghiệp. Với danh mục hơn 500 thương hiệu quốc tế trong toàn hệ thống cùng các sản phẩm Việt Nam được tuyển chọn, VDF hướng tới đa dạng hóa danh mục sản phẩm và thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực bán lẻ miễn thuế tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, VDF sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, và tối ưu trải nghiệm mua sắm, qua đó nhằm đáp ứng nhu cầu của hành khách tại nhà ga quốc tế T2, sân bay Nội Bài, với công suất phục vụ lên tới 15 triệu lượt khách mỗi năm. Song song đó, doanh nghiệp định hướng xây dựng chính sách giá cạnh tranh so với các sân bay quốc tế trong khu vực, góp phần gia tăng sức hấp dẫn của mua sắm tại Việt Nam, thúc đẩy chi tiêu du lịch và phát huy tiềm năng đóng góp của lĩnh vực bán lẻ miễn thuế vào nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, VDF đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới tại các cảng hàng không quốc tế trên cả nước, từng bước xây dựng một thương hiệu miễn thuế quốc gia do doanh nghiệp Việt Nam phát triển, vận hành theo chuẩn mực quốc tế. Từ Nội Bài, hành trình này hướng tới hình thành hệ thống bán lẻ miễn thuế có năng lực cạnh tranh, góp phần nâng tầm trải nghiệm mua sắm tại các cửa ngõ hàng không và đưa sản phẩm Việt đến gần hơn với thị trường quốc tế.

Bích Đào