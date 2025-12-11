Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức, mang tới một hành trình cảm xúc nơi hạnh phúc được cảm nhận bằng cả thị giác, thính giác và trái tim.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình phát biểu khai mạc sự kiện

Năm nay, không gian lễ hội được mở rộng dọc theo tuyến phố Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tạo nên “Con đường Hạnh phúc” dài hơn 1km. Trên hành trình ấy, người tham dự được đắm chìm trong những khung hình điện ảnh đầy ấn tượng, bước vào các không gian nghệ thuật số hóa hay ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ bên những photobooth được thiết kế riêng cho sự kiện. Tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, “Cây Hạnh phúc” - điểm nhấn biểu trưng của lễ hội đón nhận hàng nghìn điều ước, lời tri ân và những chia sẻ chân thành của người dân và du khách, kèm theo 80.000 phần quà lưu niệm được trao gửi thay lời yêu thương từ ban tổ chức.

Người dân và du khách thích thú với chuỗi hoạt động trải nghiệm hướng đến lan tỏa hạnh phúc đến cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở các trải nghiệm nghệ thuật, Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc còn mang tới nhiều hoạt động ý nghĩa như: Khu vận động ngoài trời bằng phao - một mô hình vui chơi kết hợp rèn luyện thể chất hoàn toàn mới mang thông điệp sức khỏe là nền tảng vững chắc nhất của một cuộc sống hạnh phúc; Bản đồ hạnh phúc - để mỗi người đánh dấu địa điểm tạo nên kỷ niệm đáng nhớ; hay Workshop nhiếp ảnh - quy tụ các chuyên gia và những người yêu nghệ thuật muốn khám phá vẻ đẹp đời sống Việt Nam qua lăng kính nhân văn.

Những tác phẩm mang tên hạnh phúc lần đầu được ra mắt công chúng

Một trong những điểm độc đáo nhất của sự kiện là cuộc diễu hành “Bách Hoa Bộ Hành” quy mô lớn, nơi khoảng 800 người khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống qua nhiều thời kỳ, tạo nên dòng chảy văn hóa rực rỡ giữa lòng phố cổ. Đặc biệt, lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Yêu là hạnh phúc” đã thực sự trở thành khoảnh khắc xúc động, tôn vinh giá trị gia đình và tình yêu bền vững trong xã hội hôm nay.

Khoảnh khắc đầy xúc động của 80 cặp đôi trên sân khấu của Ngày hội Việt Nam hạnh phúc

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, người dân và du khách cũng được hòa mình vào các hoạt động nghệ thuật đường phố cùng chuỗi sự kiện thú vị. Khép lại hành trình là đêm nhạc “Việt Nam Hạnh phúc” với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc,… đem đến hình ảnh một Việt Nam năng động, nhân ái, tươi trẻ và lạc quan.

Sân khấu hoành tráng với sự tham gia của dàn nghệ sĩ trẻ cùng hàng chục ngàn khán giả

Ngày hội Việt Nam Hạnh phúc - Vietnam Happy Fest 2025 nhận được sự đồng hành quan trọng từ các doanh nghiệp và tổ chức uy tín. Nhà tài trợ Kim Cương của chương trình gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Sự cam kết đồng hành của hai đơn vị góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, khẳng định khát vọng xây dựng một Việt Nam hạnh phúc, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó còn có sự đồng hành tài trợ của nhiều đơn vị như: Tổng công ty Hàng không Việt Nam (VNA), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB), Hệ thống tiêm chủng VNVC, Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Hồng Hà, Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn FPT, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EXIMBANK), Công ty Luật SALA, TLG Holdings. Sự góp mặt của các đơn vị tài trợ thể hiện tinh thần gắn kết của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình cùng kiến tạo một không gian hạnh phúc được nuôi dưỡng bởi sự sẻ chia, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.

Tố Uyên