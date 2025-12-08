Tối 7/12, đêm gala âm nhạc Việt Nam Hạnh Phúc diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Là điểm nhấn của "Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc", chương trình truyền tải thông điệp sẻ chia, kết nối và lan tỏa tinh thần tích cực trong cộng đồng.

Với 3 chương gồm: Hạnh phúc là bình yên – Hạnh phúc là lan tỏa – Hạnh phúc là yêu thương, đêm nhạc mang đến những bản tình ca sâu lắng, tiết mục hài duyên dáng, cùng các câu chuyện nhân văn về tình người, sự lạc quan và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Khán giả cũng tham gia nhiều trò chơi tìm hiểu về hạnh phúc.

Đêm nhạc đã khép lại "Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc" trong không khí trọn vẹn và tràn đầy năng lượng tích cực.

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ trẻ và nổi tiếng như Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc, Hà Myo... Ảnh: Anh Minh

Trong 3 ngày diễn ra, "Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc" thu hút hàng trăm nghìn lượt người dân và du khách.

Ngày hội năm nay đưa công chúng khám phá 13 không gian trải nghiệm quanh Hồ Gươm, với nhiều điểm nhấn nổi bật như lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi với chủ đề “Ngày chung đôi – Yêu là hạnh phúc”, Lễ hội Việt phục – Bách hoa hỷ sự, cùng nhiều hoạt động văn hóa - tương tác độc đáo.

Các hoạt động hấp dẫn tại "Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam Hạnh Phúc". Ảnh: BTC/Huy Nguyễn

Lễ trao Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc – Happy Viet Nam” là một trong những hoạt động quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng.

Năm nay là lần thứ ba giải thưởng được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng quảng bá hình ảnh Việt Nam – Vietnam.vn, nhằm khích lệ người dân trong nước, cộng đồng kiều bào và bạn bè quốc tế sáng tạo ảnh, video về đất nước và con người Việt Nam bằng các công cụ số hiện đại.

Triển lãm "Việt Nam Hạnh Phúc" giới thiệu hàng trăm tác phẩm tham dự giải thưởng ảnh và video "Việt Nam Hạnh Phúc". Ảnh: Nam Khánh

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết sau 3 năm tổ chức, giải thưởng đã vượt ra ngoài khuôn khổ một cuộc thi ảnh - video truyền thống để trở thành giải thưởng cấp quốc gia, thu hút gần 40.000 tác phẩm tham dự.

Không chỉ gói gọn trong phạm vi trong nước, nhiều tác phẩm còn được giới thiệu tới bạn bè quốc tế thông qua các triển lãm và sự kiện văn hóa tại Sochi (Nga), Bangkok (Thái Lan), Venezuela, Australia và Thụy Điển.

Riêng năm nay, sau hơn 4 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 17.000 tác phẩm ảnh và video, tăng 1,7 lần so với năm 2024. Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 36 tác phẩm đoạt giải, cùng 150 ảnh và 29 video tiêu biểu để trưng bày tại triển lãm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trao giải Nhất hạng mục Ảnh cho tác giả Phạm Ngọc Long Thiên. Ảnh: BTC

Ở hạng mục ảnh, giải nhất thuộc về tác phẩm "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình" của tác giả Phạm Ngọc Long Thiên. Hạng mục video vinh danh giải nhất là tác phẩm "Những nụ cười hạnh phúc" của tác giả Lưu Minh Khương.

Tác phẩm "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình". Ảnh: Phạm Ngọc Long Thiên

Thông qua giải thưởng, Ban Tổ chức muốn truyền đi thông điệp về một Việt Nam đang chuyển động mạnh mẽ và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực: đột phá trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; đổi mới công tác xây dựng và thực thi pháp luật; thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả.