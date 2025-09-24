Vietnam High-end Show năm 2025 có sự góp mặt 10 nhà phân phối âm thanh cao cấp hàng đầu Việt Nam như: Đông Thành - Hoà Phúc, Audio Hoàng Hải, Nguyễn Audio, Công Audio, Ongaku Audio, Thiên Hà Audio, TecHland, Best Buy Audio, Tam Sơn, Điện Tử Nam Phú. Sự kiện là nơi trưng bày, ra mắt và trình diễn hàng trăm mẫu ampli, loa, mâm đĩa than, đầu CD, music server và phụ kiện cùng 10 dàn máy hi-end audio được phối ghép tối ưu.

Để đáp ứng nhu cầu của giới sưu tập audio cao cấp, các nhà phân phối mang tới sự kiện những mẫu ampli hàng đầu hiện nay như: Audio Note Kondo Kagura 2i - kiệt tác ampli bóng đèn Nhật Bản; Ampli đầu bảng Chord Ultima (Anh quốc) với âm thanh chân thực, chính xác; Ampli ngoại cỡ Dan D’Agostino Relentless (Hoa Kỳ) với sức mạnh vượt trội có thể kiểm soát mọi đôi loa lớn...

Bên cạnh hệ thống ampli đầu bảng, sự kiện còn là màn trình diễn của hàng loạt cặp loa hay đến từ những thương hiệu lớn như: Loa kèn Cessaro Beta II (Đức) cho âm thanh tự nhiên và giàu cảm xúc ; Loa Marten Mingus Orchestra (Thuỵ Điển) độc đáo với hệ thống màng gốm; Loa Sonus Faber Amati Supreme (Ý) một tuyệt tác kết hợp giữa nghệ thuật chế tác thủ công và âm học hiện đại...

Về nguồn phát, không thể bỏ qua màn trình diễn của mâm đĩa than Grandioso T1 với 3 cần và 3 kim cho phép người chơi cùng lúc thưởng thức những màu sắc trình diễn khác biệt trên cùng một thiết bị.

Bên cạnh những tên tuổi cựu trào còn có sự xuất hiện của thương hiệu mới với triết lý độc đáo như Hanoi Big Tube Audio khi tung ra hàng loạt ampli đèn sử dụng bóng công suất cực lớn như GU81, GM100 mang đến trải nghiệm âm thanh sâu lắng, ngọt ngào hiếm có.

Sự kiện không chỉ là nơi quy tụ, trưng bày những thiết bị high-end đầu bảng, tối tân mà hơn hết, đây là cơ hội đặc biệt để khán giả yêu âm thanh thưởng thức âm nhạc với chất lượng tốt nhất, mang lại cảm xúc đặc biệt sống động như trải nghiệm trực tiếp tại rạp hát hoặc khán phòng hoà nhạc.

Tổ chức lần đầu năm 2016, đến nay Vietnam High-end Show đã trở thành sự kiện thường niên được cộng đồng audiophile, giới nghệ thuật và người yêu nhạc ngóng đợi.

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày 27|28|29 tháng 9/2025 tại khách sạn Pan Pacific Hanoi (số 1 đường Thanh Niên, Hà Nội).

Ngọc Minh