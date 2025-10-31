Với 3 năm liên tiếp được công nhận trong danh sách Michelin Selected, Vietnam House Restaurant luôn giữ vững tinh thần nâng tầm ẩm thực Việt Nam đương đại, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ẩm thực đầy cảm hứng.

Để các buổi tiệc cuối năm trở nên hoàn hảo và trọn vẹn, đội ngũ Vietnam House Restaurant phục vụ thực đơn tối tinh tuyển - là sự kết hợp khéo léo của các món ăn và nguyên liệu cao cấp, cùng cách chế biến đầy sáng tạo. Tại đây, mỗi lựa chọn không chỉ đơn thuần là sự tổng hòa của các nguyên liệu thượng hạng, mà còn là một câu chuyện đầy mê hoặc về sự giao thoa giữa truyền thống và tinh thần ẩm thực đương đại, mang đến trải nghiệm ẩm thực Việt Nam trọn vẹn và hoàn hảo nhất.

Thế giới hương vị tại Vietnam House Restaurant được mở màn bằng bộ 3 khai vị đầy tinh tế. Khởi đầu là Thịt Heo Tây Ban Nha Nướng Kim Tiền - một phiên bản nâng tầm của món nướng dân dã, nơi thịt heo Iberico trứ danh được nướng thơm lừng, dùng kèm bánh hỏi và xốt thơm thanh mát, một sự phá cách độc đáo. Tiếp nối, Chả Giò Tôm Sú Chiên Giòn mang đến hương vị quen thuộc nhưng được chế biến với tôm sú tươi ngon, giữ trọn độ tươi cùng lớp vỏ mỏng giòn rụm. Cuối cùng, món Gỏi Cá Hồi Thảo Mộc giúp cân bằng lại vị giác với sự thanh mát của rau má, cải mầm, khoai môn cùng cá hồi chất lượng cao, tạo nên sự hài hòa trong cách kết hợp nguyên liệu và hương vị.

Sau khúc mở đầu ấn tượng, Súp Canh đùi gà hầm ngũ quả và nấm đông trùng hạ thảo là bước đệm lý tưởng. Món súp ấm nóng, bổ dưỡng này là sự kết hợp của đùi gà và nấm đông trùng hạ thảo quý giá, giúp làm dịu và chuẩn bị khẩu vị trước khi đến với món chính.

Điểm nhấn của bữa tiệc là hai món chính đầy ấn tượng. Tôm càng đút lò xốt trứng muối là sự giao thoa vị giác đậm đà: tôm càng được đút lò hoàn hảo, phủ lớp xốt trứng muối béo ngậy, dùng kèm tỏi đen nghiền, mang lại hương vị khó quên.

Tiếp theo, Bò Wagyu nướng lá lốt gây bất ngờ khi phần thịt bò Wagyu thượng hạng được gói trong lá lốt. Vị thơm dân dã của lá lốt kết hợp cùng thịt bò tan chảy trong miệng và sốt tiêu tinh tế, tạo nên một tinh thần ẩm thực Việt Nam đương đại khó quên.

Khép lại hành trình là Bánh Opera dùng kèm quả mọng. Sự hòa quyện giữa hương vị cổ điển phương Tây của bánh Opera và nét tươi mới của trái cây nhiệt đới mang đến một kết thúc ngọt ngào và trọn vẹn cho bữa tiệc.

Tại Vietnam House Restaurant, mỗi món ăn là sự kết hợp sáng tạo và hài hoà trong từng nguyên liệu để tạo nên phong vị độc đáo. Hãy để những khoảnh khắc cuối năm của bạn được thăng hoa tại không gian sang trọng của Vietnam House Restaurant, cùng thực đơn tinh tuyển (Vietnam House Dinner Set) có giá từ VND 1,688,000++ /khách.

Vietnam House Restaurant là nhà hàng giữ vững danh hiệu Michelin Selected trong 3 năm liên tiếp 2023, 2024, 2025, phục vụ ẩm thực Việt Nam đương đại. Sở hữu vị trí đắc địa tại ngã tư Đồng Khởi và Mạc Thị Bưởi, nhà hàng nằm trọn trong tòa biệt thự cổ với lối kiến trúc Pháp cùng cửa sổ lớn - một không gian mở tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại cảm giác gần gũi và hiện đại. Nổi tiếng với các thực đơn gọi món mang âm hưởng truyền thống và hiện đại, với sự kết hợp nguyên liệu tươi ngon cùng sự sáng tạo trong nêm nếm và gia vị, tạo ra một chuyến phiêu lưu văn hóa - nơi giao thoa tinh tế giữa Việt Nam và quốc tế. Ngoài khu vực chung, nhà hàng còn thiết kế các phòng ăn riêng, phù hợp cho các buổi gặp mặt và tiếp đối tác thân mật. Địa chỉ: 93-95-97 Đồng Khởi, phường Sài Gòn, TP.HCM Thời gian phục vụ: Bữa trưa: Thứ 2 - Chủ Nhật: 11:00 - 14:30 Bữa tối: Thứ 2 - Chủ Nhật: 17:00 - 22:00

Lệ Thanh