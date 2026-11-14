Viettel Campuchia ký kết hợp tác với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia cùng Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), hướng tới ứng dụng AI, số hóa quản trị đại học và phát triển nhân lực công nghệ.

Ngày 11/11/2026, Công ty Viettel Campuchia ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia và Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao tại quốc gia này.

Lễ ký kết diễn ra tại Viện Công nghệ Campuchia (ITC), thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ Chu kỳ Khoa học Pháp ngữ châu Á – Thái Bình Dương lần thứ nhất, được tổ chức từ ngày 10 đến 12/11/2026.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, tổ chức quốc tế, trường đại học và giới nghiên cứu, tạo diễn đàn trao đổi, thúc đẩy hợp tác khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Theo Biên bản ghi nhớ, ba bên thống nhất thiết lập khuôn khổ hợp tác trong bốn lĩnh vực trọng tâm, gồm: chuyển đổi số quản trị đại học; ứng dụng công nghệ số và AI trong giảng dạy, học tập; đào tạo, chia sẻ kiến thức công nghệ; phát triển các chương trình thực tập, việc làm và học bổng cho sinh viên.

Lễ ký kết diễn ra tại Viện Công nghệ Campuchia (ITC), thủ đô Phnom Penh, Capuchia. Ảnh: Thu Hà.

Trong đó, Viettel Campuchia đóng vai trò đối tác công nghệ, cung cấp chuyên môn và các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của cơ sở giáo dục đại học. Các nội dung hợp tác hướng tới số hóa quy trình hành chính, tuyển sinh, quản lý sinh viên; hỗ trợ phát triển hệ thống thông tin quản lý đại học có khả năng kết nối với hệ thống quản lý giáo dục quốc gia của Campuchia.

Ở lĩnh vực đào tạo, các bên sẽ phối hợp thúc đẩy số hóa bài giảng, học liệu, phát triển nền tảng học tập trực tuyến và nghiên cứu ứng dụng AI nhằm hỗ trợ theo dõi kết quả học tập, tư vấn định hướng học tập cho sinh viên. Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ được triển khai trên cơ sở tôn trọng quyền tự chủ và trách nhiệm chuyên môn của từng cơ sở giáo dục.

Đáng chú ý, theo nội dung hợp tác, Viettel Campuchia sẽ cung cấp miễn phí các giải pháp công nghệ được thống nhất triển khai trong giai đoạn thí điểm, bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và triển khai hệ thống. Các trường tham gia trên cơ sở tự nguyện, được bảo đảm quyền quản lý dữ liệu và không phát sinh nghĩa vụ bắt buộc sử dụng dịch vụ sau khi kết thúc thử nghiệm.

Viettel Campuchia đóng vai trò đối tác công nghệ, cung cấp chuyên môn và các giải pháp chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu của cơ sở giáo dục đại học. Ảnh: Thu Hà.

Bên cạnh các giải pháp công nghệ, hợp tác còn hướng tới phát triển nguồn nhân lực số thông qua các chương trình đào tạo kỹ năng viễn thông, công nghệ thông tin và AI cho giảng viên, cán bộ, sinh viên. Viettel Campuchia cũng sẽ phối hợp mở rộng cơ hội thực tập, tuyển dụng, hướng nghiệp và học bổng, góp phần gắn kết hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Theo phân công, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia giữ vai trò định hướng chính sách, hỗ trợ kết nối các cơ sở giáo dục; AUF phát huy mạng lưới đại học Pháp ngữ và nguồn lực chuyên môn quốc tế; Viettel Campuchia cung cấp năng lực công nghệ và các giải pháp phục vụ hoạt động thí điểm.

Biên bản ghi nhớ có thời hạn hai năm, là cơ sở để các bên xây dựng kế hoạch hành động, lựa chọn đơn vị triển khai, đánh giá hiệu quả và xem xét nhân rộng các mô hình phù hợp.

Việc tham gia hợp tác với cơ quan quản lý giáo dục Campuchia và tổ chức đại học quốc tế tiếp tục thể hiện định hướng của Viettel Campuchia trong mở rộng hoạt động từ viễn thông sang công nghệ số, ứng dụng năng lực công nghệ vào các lĩnh vực thiết yếu của đời sống.

Đồng thời, sự kiện góp phần khẳng định vai trò của doanh nghiệp Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển đổi số tại thị trường quốc tế.

Thu Hà