Thông tin trên được ông Lê Văn Phương, Phó Trưởng ban và Công nghệ và Chuyển đổi số - Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước, đưa ra tại hội thảo: “Hiện đại hoá thị trường chứng khoán trên nền tảng dữ liệu kết nối và hạ tầng số an toàn”, được tổ chức chiều 21/8, tại TPHCM.

Các đại biểu tham dự hội thảo quan tâm đến các dịch vụ an toàn thông tin cho thị trường chứng khoán. Ảnh: Lê Mỹ

Theo ông Phương, chuyển đổi số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia.

Đối với lĩnh vực tài chính - chứng khoán, chuyển đổi số, hiện đại hóa thị trường chứng khoán trên nền tảng dữ liệu kết nối và hạ tầng số an toàn không chỉ là việc ứng dụng các công nghệ mới mà còn là quá trình đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tổ chức vận hành thị trường và cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư.

Ông Phương cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô ngày càng mở rộng, số lượng nhà đầu tư không ngừng gia tăng, yêu cầu nâng hạng thị trường ngày càng cấp thiết và mức độ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Những yêu cầu đó đặt ra đòi hỏi phải tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dữ liệu và tăng cường năng lực giám sát nhằm xây dựng một thị trường hoạt động công khai, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Trên tinh thần đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định chuyển đổi số, hiện đại hóa thị trường chứng khoán trên nền tảng dữ liệu kết nối và hạ tầng số an toàn, không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý mà là quá trình chuyển đổi đồng bộ của toàn thị trường, trong đó cơ quan quản lý, các Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các công ty chứng khoán, ngân hàng lưu ký, doanh nghiệp công nghệ và các thành viên thị trường cùng tham gia xây dựng một hệ sinh thái số thống nhất, an toàn, lấy dữ liệu làm nền tảng và công nghệ làm động lực phát triển.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trong thời gian tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tập trung triển khai ba định hướng trọng tâm.

Đó là tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin và hệ thống giao dịch của thị trường chứng khoán; Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số đồng bộ, kết nối và khai thác hiệu quả; tăng cường năng lực giám sát thị trường và bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu

Ông Phương nhấn mạnh, chuyển đổi số, hiện đại hóa thị trường chứng khoán chỉ có thể thành công khi được xây dựng trên nền tảng an toàn, tin cậy và có khả năng chống chịu trước các rủi ro trên không gian mạng.

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục yêu cầu các đơn vị trong ngành tăng cường đầu tư cho hạ tầng an toàn thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của hệ thống công nghệ thông tin và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu.