Công nghệ quản lý dự án từ những công trình lớn đến nhà dân đơn lẻ

Viettel Construction không đơn thuần cung cấp dịch vụ xây dựng theo phương thức truyền thống. Thay vào đó, doanh nghiệp đã phát triển một hệ thống điều hành toàn diện (IOC - Intelligent Operation Center), giúp quản lý một cách dữ liệu hóa toàn bộ chu trình thi công: từ khảo sát, lập kế hoạch, vật liệu, nhân lực, tiến độ, nghiệm thu đến bàn giao và bảo hành.

Viettel Construction xuất sắc nhận đạt giải Top 10 Sản phẩm Công nghệ số Make in VietNam 2024 với Intelligent Operations Center - IOC

Nhờ ứng dụng công nghệ, mọi thông tin về công trình - vật liệu sử dụng, tiến độ thực tế, kiểm soát chất lượng- được ghi nhận rõ ràng và minh bạch. Gia chủ vì vậy có thể giám sát từ xa mà vẫn nắm được tiến trình thi công, đảm bảo không phát sinh chi phí bất thường hay sai sót kỹ thuật.

Điều này đánh dấu bước đổi mới quan trọng, các tiêu chuẩn quản lý vốn và quản trị dự án vốn chỉ áp dụng cho công trình quy mô lớn nay được “thu nhỏ” và đưa về nhà ở dân dụng.

Với hệ thống hệ thống giám sát, điều hành thông minh (IOC) của Viettel Construction, toàn bộ dữ liệu về tiến độ, chất lượng, vật tư và nghiệm thu được giám sát tập trung theo thời gian thực từ tổng công ty đến từng công trình, giúp gia chủ dù không trực tiếp thường xuyên có mặt vẫn nắm được tình trạng thi công.

Hệ thống giúp chuẩn hóa quy trình thi công, giảm đáng kể chậm tiến độ và hạn chế phát sinh chi phí, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong suốt vòng đời dự án. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số xây dựng dân dụng, khi công nghệ quản trị vốn chỉ dành cho các dự án lớn nay trực tiếp mang lại sự an tâm và niềm tin cho từng gia chủ.

Phủ sóng toàn quốc - công nghệ và dịch vụ “đến tận nơi”

Không chỉ hiện diện tại một vài đô thị lớn, Viettel Construction đã phủ dịch vụ xây nhà trọn gói trên phạm vi toàn quốc, với hơn 6.000 công trình đã bàn giao, được triển khai bởi đội ngũ gần 1.000 kỹ sư, kiến trúc sư cùng lực lượng thi công tại chỗ tại 34 tỉnh/ thành. Nguồn lực nhân sự quy mô lớn kết hợp với độ phủ rộng giúp Viettel Construction tổ chức thi công đồng bộ, kiểm soát chất lượng và tiến độ ngay từ địa phương, qua đó trở thành lựa chọn đáng tin cậy của nhiều gia chủ. Thay vì phải tự xoay xở tìm đội thợ, vật liệu và giám sát rời rạc, khách hàng được tiếp cận giải pháp xây nhà trọn gói toàn diện, với uy tín đã được kiểm chứng qua thực tiễn triển khai trên khắp Việt Nam.

Khách hàng được “đồng hành” cùng công trình của chính mình.

Lĩnh vực xây dựng tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong cơ cấu kinh doanh của Viettel Construction, lĩnh vực xây dựng đạt 3.414,6 tỷ đồng doanh thu, chiếm 34% tổng doanh thu trong 9 tháng đầu năm 2025, tăng 17% so với cùng kỳ. Trên nền tảng này, ước tính cả năm 2025, doanh thu lĩnh vực xây dựng có thể đạt khoảng 4.500 tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò động lực tăng trưởng chủ lực của Viettel Construction.

Với nền tảng công nghệ và tài chính vững chắc, Viettel Construction liên tiếp được vinh danh trong các bảng xếp hạng uy tín của ngành như: Doanh nghiệp Xây dựng của năm 2025, Chuyển đổi số Việt Nam 2024, nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - lĩnh vực Xây dựng/Kiến trúc…Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực thi công, quản lý chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp mà Viettel Construction mang lại.

Xây dựng nhà ở không còn là nỗi lo, mà là lựa chọn

Đối với những khách hàng lần đầu xây nhà, hoặc bận rộn với công việc, không có thời gian giám sát, tự lo thiết kế, loay hoay lo thủ tục, tìm vật liệu, không biết cách quản lý nhân công và tiến độ, gia chủ giờ đây chỉ cần chọn gói dịch vụ xây nhà trọn gói của Viettel Construction.

Với tiêu chuẩn thi công chặt chẽ, công trình được vận hành như một dự án chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và minh bạch chi phí. Dịch vụ xây dựng trọn gói Viettel Construction giúp gia chủ an tâm hơn nhờ sở hữu quy trình thiết kế và thi công bàn bản, từ những phác thảo sơ bộ của khách hàng thành thiết kế bản vẽ chi tiết, xây dựng kế hoạch thi công, tư vấn thủ tục hồ sơ, thi công, giám sát, nghiệm thu cho tới bàn giao & bảo hành.

Với sự kết hợp giữa hệ thống quản lý công trình chuyên nghiệp, mạng lưới phủ rộng khắp, năng lực tài chính và uy tín đã được khẳng định, Viettel Construction định vị dịch vụ xây nhà trọn gói như lựa chọn tối ưu cho những gia đình hiện đại.

Không chỉ là nhà thầu - Viettel Construction trở thành “người kiến tạo” không gian sống, mang tới chuẩn mực mới: minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp và đáng tin cậy đến 27 triệu hộ gia đình tại Việt Nam.

Bích Đào