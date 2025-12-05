Hơn 100 kỹ sư, chuyên gia an toàn thông tin và đại diện doanh nghiệp có mặt trong sự kiện cộng đồng đầu tiên do Viettel Cyber Security tổ chức tại Philippines - VCS: CTRL Manila 2025. Đây là lần đầu một doanh nghiệp an ninh mạng nước ngoài thực hiện chương trình quy mô lớn dành cho giới chuyên môn nước này.

Các kỹ sư, chuyên gia an toàn thông tin tại sự kiện VCS: Ctrl Manila 2025

Những câu chuyện về APT, gian lận tài chính bằng AI hay các lỗ hổng bảo mật, được trình bày bởi những chuyên gia từ Việt Nam và Philippines đã thu hút sự chú ý đặc biệt. “Ở nhiều khía cạnh, Philippines đang ở giai đoạn tương tự Việt Nam vài năm trước. Sẽ đến lúc các doanh nghiệp tại đây hiểu tại sao bảo mật là thiết yếu và cần đầu tư nhiều hơn”, Thomas Luu, Country Manager VCS Philippines đánh giá.

Khẳng định vị thế tại Philippines

VCS: CTRL Manila 2025 chỉ là một trong những hoạt động của Viettel Cyber Security trong suốt thời gian qua tại Philippines. Thành công từ sự kiện đang dần tạo dựng chỗ đứng cho công ty bảo mật hàng đầu của Việt Nam trên đường ra thế giới.

Sau hơn hai năm hiện diện, VCS đã trở thành một trong những đơn vị an ninh mạng nước ngoài hoạt động tích cực nhất tại Philippines, phục vụ rất nhiều khách hàng thuộc các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm, bệnh viện và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ông Thomas Luu, Country Manager VCS Philippines tại sự kiện VCS: Ctrl Manila 2025

Theo ông Thomas Luu, nhiều tổ chức lớn tại Philippines đã bắt đầu đầu tư nghiêm túc vào an ninh mạng, nhưng một bộ phận doanh nghiệp khác vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Sự chênh lệch này tạo ra khoảng trống mà VCS có thể lấp đầy bằng kinh nghiệm triển khai thực tế tại Việt Nam.

Một trong những yếu tố then chốt giúp VCS nhanh chóng được chú ý tại thị trường 117 triệu dân là sự hiện diện liên tục tại các sự kiện lớn trong lĩnh vực bảo mật, đặc biệt các sự kiện mang yếu tố “thực chiến”. Hai năm liên tiếp, các kỹ sư trẻ của VCS đã vô địch ROOTCON Hacking Conference, cuộc thi hacking lớn nhất tại Philippines.

Viettel Cyber Security vô địch ROOTCON Hacking Conference năm 2025

Song song với việc hỗ trợ khách hàng, VCS cũng liên tục tổ chức các workshop, buổi đào tạo và mô phỏng tấn công cho doanh nghiệp, giúp họ hiểu rõ bản chất của mối đe dọa và cách xây dựng năng lực phòng thủ từ nền tảng, như chuỗi sự kiện From Chaos to Control, GovX.0. Chia sẻ với truyền thông nước này, ông Thomas Luu đặt mục tiêu đưa VCS sẽ cùng Philippines trở thành một trong những trung tâm về an toàn thông tin của châu Á, đồng thời phát triển thêm nhiều sản phẩm, trao quyền cho nhân sự địa phương phát triển.

Bước tiến ra toàn cầu của công ty an ninh mạng Việt Nam

Sự hiện diện của Viettel Cyber Security tại Philippines năm 2025 cũng đánh dấu là bước chuyển mình lớn của ngành an toàn thông tin Việt Nam, khi một doanh nghiệp trong nước đã tiến ra toàn cầu bằng năng lực và đội ngũ chuyên gia được quốc tế ghi nhận.

Lý do VCS nhận được sự đón nhận của cộng đồng địa phương phần lớn bởi sở hữu nền tảng vững chắc là đội ngũ chuyên gia với năng lực vươn tầm thế giới nhiều năm nay.

Trong 3 năm gần đây, các kỹ sư VCS liên tục xuất hiện trên bản đồ an ninh mạng quốc tế. Đội ngũ của họ từng vô địch Pwn2Own, cuộc thi khai thác lỗ hổng danh giá nhất thế giới tại Toronto 2023 và Ireland 2024. Các chuyên gia VCS cũng đã phát hiện gần 500 lỗ hổng zero-day, xuất hiện trên sân khấu Black Hat USA, SECCON, đồng thời sở hữu nhiều chứng chỉ hàng đầu như CISSP, CCSP, CEH.

Theo đại diện VCS, công ty luôn tập trung vào triết lý phát triển bền vững với con người là cốt lõi của sự phát triển. Họ dự định cũng sẽ theo đuổi triết lý này tại các thị trường mà họ đặt chân đến. Tại đây, công ty hợp tác với Đại học Công nghệ Rizal, Đại học Makati và cộng đồng ROOTCON, một trong những cộng đồng an ninh mạng lớn nhất châu Á để tổ chức đào tạo, workshop, buổi mô phỏng tấn công và các chương trình nâng cao nhận thức.

Việc xây dựng đội ngũ địa phương cũng giúp VCS vượt qua rào cản lớn mà nhiều nhà cung cấp nước ngoài gặp phải, khi doanh nghiệp Philippines có xu hướng tin tưởng các đội kỹ thuật hiểu văn hóa, quy trình và hạ tầng bản địa, đồng thời thể hiện tầm nhìn toàn cầu của VCS khi mở rộng bằng tri thức và năng lực con người, thay vì chỉ dựa vào sự hiện diện thương mại.

Với nền tảng kỹ thuật mạnh và chiến lược đặt con người làm trung tâm, VCS xem Philippines như bước đệm để mở rộng ra thị trường toàn cầu. “Chúng tôi muốn chứng minh rằng một doanh nghiệp an ninh mạng Việt Nam hoàn toàn có thể cung cấp năng lực đẳng cấp toàn cầu”, ông Thomas khẳng định.

Minh Hòa