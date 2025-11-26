Tặng 15GB cho khách hàng nâng cấp lên thiết bị 5G

Nhằm khuyến khích người dùng trải nghiệm thực tế tốc độ 5G, từ nay đến ngày 31/12/2025, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) dành tặng 15GB data miễn phí cho khách hàng đang sử dụng mạng Viettel khi đổi từ điện thoại 4G lên điện thoại có hỗ trợ 5G (3 tháng trước đó khách hàng chưa dùng máy 5G).

Ưu đãi áp dụng một lần cho mỗi khách hàng, bao gồm cả điện thoại 5G mới hoặc máy 5G cũ được kích hoạt lại. Điều này giúp người dùng tận dụng hiệu quả thiết bị 5G, có thể chia sẻ, tặng lại điện thoại 5G không dùng cho người thân, bạn bè mà vẫn nhận ưu đãi trải nghiệm. Khách hàng chỉ cần soạn tin nhắn “5G” gửi 191 sau khi lắp SIM Viettel vào máy 5G mới để nhận 15GB data.

Ưu đãi giúp người dùng có cơ hội trải nghiệm sự khác biệt của 5G với tốc độ truy cập nhanh hơn gấp nhiều lần 4G, tải video, chơi game hay làm việc trực tuyến mượt mà hơn, đồng thời khám phá các tiện ích số mà Viettel đang phát triển trên nền công nghệ mới.

Trợ giá đến 4,5 triệu đồng khi mua iPhone 16e kèm gói 5G Viettel

Trong một chương trình hỗ trợ dài hơi dành cho khách hàng yêu thích các dòng điện thoại của Apple, Viettel Telecom cho biết trợ giá lên tới 4,5 triệu đồng cho khách hàng mua iPhone 16e bản SIM Viettel (SIM lock) khi mua kèm gói 5G Viettel và cam kết sử dụng SIM Viettel trong 12 tháng. Chương trình áp dụng từ nay đến hết ngày 30/6/2026.

Tặng 15GB cho khách hàng gia nhập “Sam Fan”

Các “Sam Fan” cũng được Viettel Telecom ưu ái khi nhà mạng vừa ra mắt gói SS5G (miễn phí 15GB data 5G Viettel trong 30 ngày, tặng thêm đặc quyền xem TV360 VIP không giới hạn data) cho khách hàng sở hữu 3 dòng máy Samsung Galaxy A06 5G, A17 5G, S25 FE. Chương trình áp dụng đến hết 31/1/2026.

Hợp tác cùng OPPO tặng 100GB data và trợ giá thiết bị khi đổi máy mới

Viettel Telecom kết hợp cùng OPPO triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho khách hàng mua mới OPPO Find X9. Theo đó, khách hàng mua dòng điện thoại này sẽ được áp dụng gói ưu đãi MP100GB (miễn phí 100GB data 5G dùng trong 30 ngày). Chương trình áp dụng đến 31/03/2026.

Đối với khách hàng tham gia chương trình thu cũ đổi mới máy Oppo chưa hỗ trợ tính năng VoLTE (hình thức gọi điện thoại không dây chất lượng cao thông qua mạng 4G giúp vừa thực hiện cuộc gọi, vừa sử dụng dữ liệu để truy cập mạng), Viettel Telecom trợ giá 25% giá trị máy Oppo mới (có hỗ trợ tính năng VoLTE) cho khách hàng nằm trong danh sách thực hiện đổi máy mới tại Viettel Store. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng thêm 8GB data/ngày và 5 phút gọi Volte nội mạng/ngày, ưu đãi áp dụng trong 7 ngày (tổng cộng là tặng 56GB data và 35 phút VoLTE nội mạng). Chương trình áp dụng đến hết 30/4/2026.

Đồng hành cùng sự trở lại của Motorola tại Việt Nam

Mới đây, Viettel Telecom tuyên bố đồng hành cùng chiến dịch quay trở lại thị trường Việt Nam của thương hiệu Motorola - từng là một trong những tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp điện thoại di động toàn cầu.

Theo đó, nhân dịp Motorola tái xuất, hai thương hiệu triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: Tặng 30GB data 5G miễn phí cho khách hàng Viettel khi sử dụng điện thoại Motorola 5G (Razr 60, Edge Fusion 60, G86 5G, G35 5G).

Mục tiêu của chương trình này không chỉ mang đến trải nghiệm tốc độ, ổn định và kết nối vượt trội cho người dùng Motorola mà còn mở đầu cho hợp tác chiến lược giữa Viettel Telecom và Motorola - cùng mang công nghệ 5G đến gần hơn với người Việt. Chương trình áp dụng đến hết 31/12/2025.

Thúc đẩy hành trình phổ cập 5G toàn dân

Tiên phong khai trương mạng 5G đầu tiên tại Việt Nam, Viettel Telecom đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ phủ sóng 5G tới 90% dân số, thu hút 12 triệu thuê bao 5G.

Đại diện Viettel Telecom cho biết: “5G không chỉ là bước tiến công nghệ, mà còn là nền tảng để kiến tạo cuộc sống kết nối toàn diện hơn. Với các chính sách ưu đãi thiết thực, Viettel mong muốn mọi người dùng đều có thể dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm 5G, từ đó cùng thúc đẩy Việt Nam tiến nhanh trong kỷ nguyên số.”

Hợp tác với các hãng smartphone hàng đầu là bước đi quan trọng của Viettel góp phần mở rộng hệ sinh thái thiết bị 5G và đưa 5G đến gần hơn với người dùng trên toàn quốc. Những năm trước, phần lớn smartphone 5G có giá trên 15 triệu đồng, khiến người dùng phổ thông còn e ngại khi chuyển đổi. Tuy nhiên, hiện nay khách hàng có thể tiếp cận máy 5G với giá thấp nhất chỉ từ 2,5 triệu đồng (Samsung A06 5G), giúp việc nâng cấp trở nên dễ dàng và phổ biến hơn. Bối cảnh này, cùng với các chính sách hỗ trợ thiết bị và tặng data từ Viettel, đang góp phần thúc đẩy nhanh quá trình phổ cập 5G tại Việt Nam.

Hồng Anh