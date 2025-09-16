Dấu ấn ở hạng mục Dịch vụ bền vững của năm

Ở hạng mục “Dịch vụ bền vững của năm”, Viettel IDC được công nhận nhờ những thành tựu nổi bật trong việc phát triển hạ tầng số gắn liền với mục tiêu ESG. Một dấu mốc quan trọng là việc khai trương Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc năm 2024 với 60.000 máy chủ, hơn 2.400 rack, công suất điện 30MW và diện tích sàn 21.000m². Trung tâm ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới nhằm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường, đảm bảo hiệu quả sử dụng năng lượng được tối ưu. Đây cũng là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại Việt Nam được ngân hàng toàn cầu HSBC chứng nhận đủ điều kiện tín dụng Xanh.

Trung tâm dữ liệu Viettel Hòa Lạc ứng dụng các công nghệ, giải pháp mới nhằm tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Ảnh: Viettel IDC

Viettel IDC cũng đạt nhiều thành tựu ấn tượng trên cả ba trụ cột ESG như tiết kiệm điện, giảm khí thải CO₂; tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời; triển khai máy tính ảo cho toàn bộ nhân viên, giúp giảm 88% điện năng và loại bỏ hơn 500 thiết bị điện tử cũ. Công ty đóng góp hàng trăm triệu đồng chi phí thiết bị và nhu yếu phẩm cho các tổ chức nhân đạo, chia sẻ tri thức công nghệ cho gần 10.000 doanh nghiệp; đồng thời đào tạo 100% nhân viên, nhà cung cấp về phòng chống tham nhũng nhằm đảm bảo môi trường minh bạch.

Ban giám khảo Stevie Awards đánh giá Viettel IDC là doanh nghiệp tiên phong trong việc tích hợp phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh cốt lõi, không chỉ dừng ở những cam kết ESG mà đã triển khai bằng những dự án, sáng kiến và kết quả cụ thể. Viettel IDC không chỉ góp phần thay đổi bức tranh số của Việt Nam, mà còn thiết lập chuẩn mực phát triển có trách nhiệm cho các thị trường mới nổi.

DCCI Summit - Diễn đàn công nghệ định hình tương lai số

Song song với chiến lược bền vững, Viettel IDC còn được vinh danh Giải Vàng ở hạng mục “Sự kiện công nghệ” với Hội nghị Data Center & Cloud Infrastructure (DCCI) Summit - sự kiện quy mô lớn trong lĩnh vực Data Center & Cloud do một doanh nghiệp nội địa tổ chức tại Việt Nam. Ra đời năm 2022 trong bối cảnh nhu cầu chuyển đổi số và áp dụng công nghệ mới tăng mạnh, DCCI Summit hướng đến sứ mệnh “Để người Việt làm chủ hạ tầng số của người Việt”, đồng thời gắn kết chuyển đổi số với phát triển xanh và bền vững.

Ngay từ mùa đầu tiên, DCCI Summit đã quy tụ hơn 800 doanh nghiệp, trở thành diễn đàn tiên phong trong việc chia sẻ kiến thức, cập nhật xu hướng công nghệ và thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái số tại Việt Nam. Sang năm 2023, chương trình được mở rộng tổ chức tại cả Hà Nội và TP.HCM, thu hút trên 3.000 khách cùng hàng chục đơn vị đồng hành mỗi mùa, tạo nên sức lan tỏa ngày càng lớn trong cộng đồng công nghệ.

Hội nghị DCCI Summit 2025 tại Hà Nội quy tụ 2.000 khách mời. Ảnh: Viettel IDC

Sau bốn năm tổ chức, DCCI Summit đã trở thành điểm hẹn uy tín của ngành công nghệ với hơn 10.000 lượt khách tham dự, trên 100 diễn giả, 80 gian hàng công nghệ và 50 đơn vị truyền thông đồng hành. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin và kiến thức, sự kiện còn là diễn đàn mang tính chiến lược, nơi doanh nghiệp có cơ hội đối thoại trực tiếp với các chuyên gia để tìm ra giải pháp thực tiễn, cùng nhau kết nối xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Ban giám khảo Stevie Awards đánh giá DCCI Summit là sự kiện công nghệ mang tính bước ngoặt, một sáng kiến quy mô quốc gia góp phần định vị Viettel IDC như trụ cột hạ tầng số của Việt Nam. Không chỉ tạo giá trị thiết thực cho khách hàng, DCCI Summit còn nâng tầm vị thế ngành công nghệ Việt trên bản đồ thế giới.

Khẳng định vị thế tiên phong của doanh nghiệp Việt

Stevie Awards được biết đến là hệ thống giải thưởng quốc tế uy tín, tôn vinh sự đổi mới và sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu. Đây là một trong những giải thưởng kinh doanh uy tín toàn cầu, thu hút hàng nghìn hồ sơ tham dự từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, được đánh giá bởi hội đồng giám khảo quốc tế gồm hàng trăm chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp và học giả uy tín.

Việc đồng thời giành hai Giải Vàng Stevie Awards tại IBA 2025 đã khẳng định tầm vóc quốc tế của Viettel IDC - doanh nghiệp Việt Nam tiên phong trong việc kết hợp tăng trưởng số với phát triển bền vững. Trong bối cảnh 80% doanh nghiệp Việt đã cam kết thực hành ESG nhưng tới 65% doanh nghiệp niêm yết vẫn chưa hiện thực hóa hành động (theo PwC 2022), những sáng kiến cụ thể của Viettel IDC trở thành hình mẫu và nguồn cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Ông Lê Bá Tân - Giám đốc Viettel IDC nhấn mạnh: “Giải thưởng quốc tế này là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong hành trình phát triển bền vững. Với vai trò tiên phong, Viettel IDC sẽ tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo hạ tầng số vững chắc, xanh và an toàn cho Việt Nam, đồng thời vươn tầm ra khu vực và thế giới.”

Bích Đào