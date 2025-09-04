Viettel đặt mục tiêu tạo đột phá trong phát triển thuê bao data và dịch vụ 5G, với mục tiêu hơn 20.000 trạm phát sóng 5G ngay trong năm 2025.

Phát biểu tại buổi họp báo của Bộ KH&CN ngày 4/9, ông Lê Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ KH&CN), cho biết tính đến thời điểm Quý 2/2025, đã có 99,3% thôn bản có băng rộng di động.

Vẫn theo ông Lê Anh Tuấn, tốc độ mạng di động Việt Nam đạt 146,64 Mbps đứng Top 20 thế giới. Tốc độ mạng cố định của Việt Nam đạt 203,89 Mbps đứng Top 26 thế giới. Tính đến thời điểm Quý 2/2025, Việt Nam đã phủ sóng 5G đến 26% dân số.

Tuy nhiên, theo báo cáo Mạng 5G nhanh nhất thế giới và Mạng Di động nhanh nhất thế giới Quý 1 và Quý 2/2025 do Ookla - đơn vị sở hữu nền tảng đo tốc độ Internet Speedtest công bố, Viettel nằm trong số 3 mạng di động nhanh nhất thế giới, trong khi VinaPhone đứng thứ hai về tốc độ 5G.

Cụ thể, ở hạng mục quan trọng nhất là Mạng di động nhanh nhất, Viettel đạt 82,56 điểm, đứng thứ 3 toàn cầu. Hai nhà mạng đứng đầu là e& của UAE (88,05 điểm) và Ooredoo tại Qatar (87,05 điểm). Nhà mạng Việt xếp trên Singtel của Singapore (82,53 điểm).

Ở hạng mục Mạng di động 5G nhanh nhất, nhà mạng VinaPhone đứng thứ hai với 78,11 điểm. Trong khi đó, e& của UAE vẫn là nhà mạng đứng đầu với 81,94 điểm.

Bảng xếp hạng của Ookla được xây dựng dựa trên hàng triệu bài kiểm tra do người dùng thực hiện thông qua ứng dụng Speedtest, tính toán điểm Speed Score dựa trên ba yếu tố: tốc độ tải xuống (70%), tốc độ tải lên (20%) và độ trễ (10%).

Ookla xác định "Mạng 5G nhanh nhất thế giới" dựa trên chỉ số Speed Score trong Quý 1 và Quý 2, thu thập từ các thiết bị kết nối 5G thực tế. Đối với "Mạng di động nhanh nhất thế giới", Ookla thu thập từ các bài kiểm tra trên thiết bị sử dụng chipset hiện đại.

Nhà mạng phải chiếm ít nhất 3% tổng mẫu trong khu vực và đã đoạt giải Speedtest cấp quốc gia trong cùng kỳ mới đủ điều kiện xét giải ở cấp khu vực hoặc toàn cầu.

Trả lời câu hỏi của PV VietNamNet về vấn đề này, ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), cho biết tốc độ truy cập Internet tại Việt Nam của các mạng di động do Ookla công bố đã tăng lên đáng kể và lọt vào top đầu thế giới đến từ nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, các nhà mạng sau khi được cấp phép triển khai các băng tần đã mở rộng mạng lưới phủ 4G và 5G. Thứ hai, Việt Nam đã dừng cung cấp dịch vụ 2G nên giảm được một số dịch vụ data.

Thứ ba, Việt Nam cũng đang trong lộ trình dừng công nghệ 3G, do vậy các thiết bị data đầu cuối dùng công nghệ 3G cũng ít dần đi. Điều này giúp cho các nhà mạng nâng cấp được thiết bị, dịch vụ và nâng cao trải nghiệm cho người dùng.

Trước đó, theo báo cáo công bố tháng 2 từ iSpeed, nền tảng đo tốc độ Internet chính thức do Bộ KH&CN vận hành, Viettel dẫn đầu thị trường với tốc độ 5G trung bình 226,27 Mbps, VinaPhone xếp sau với tốc độ 157,17 Mbps. Trung bình tốc độ 5G tại Việt Nam đạt 187,58 Mbps.

Viettel hiện sở hữu hơn 6.500 trạm BTS 5G, đã phủ sóng 100% thủ phủ của 63/63 tỉnh, thành phố, các khu công nghiệp, khu du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện, trường đại học. Tính đến hết tháng 1/2025, nhà mạng này có khoảng 5,5 triệu thuê bao 5G. Viettel đặt mục tiêu tạo đột phá trong phát triển thuê bao data và dịch vụ 5G, với mục tiêu hơn 20.000 trạm phát sóng 5G ngay trong năm 2025. Bên cạnh đó, sẽ phủ sóng 5G đến hơn 90% dân số và đưa 70% thuê bao di động là thuê bao 5G.

VinaPhone là nhà mạng đầu tiên công bố phủ sóng 5G. Chỉ sau 6 tháng khi chính thức thương mại hóa, VinaPhone 5G đã có gần 4 triệu người dùng trên toàn quốc, đạt mức thâm nhập lên đến 80% số thuê bao VinaPhone có thiết bị 5G.