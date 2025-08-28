Viettel Thanh Hoá: dùng thuyền ứng cứu thông tin và cứu trạm

Cơn bão số 5 Kajiki đã đổ bộ vào Bắc Trung Bộ và gây ảnh hưởng nặng nề tại tỉnh Thanh Hóa. Với sức gió giật mạnh cấp 9 đến 11, lượng mưa phổ biến 200 đến 300mm kéo dài từ ngày 25 sang ngày 26/8 và hiện tại vẫn đang tiếp diễn khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, sạt lở và chia cắt cục bộ, đặt ra thách thức lớn cho công tác ứng cứu và đảm bảo thông tin liên lạc.

Tại Cẩm Thủy, Thọ Xuân và Hà Trung, nhiều trạm BTS đã bị ngập sâu trong nước. Đội ngũ kỹ thuật phải dùng thuyền tiếp cận, di chuyển thiết bị ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời dựng rào chắn tạm và triển khai máy bơm để giảm thiểu hư hỏng. Ở các huyện miền núi như Bá Thước, Quan Hóa, Thường Xuân, tình trạng sạt lở, đứt tuyến cáp và nguy cơ ngập lụt vẫn rất cao, buộc lực lượng kỹ thuật phải trực chiến 24/24.

Suốt từ đêm 25 đến sáng 26/8, hàng trăm cán bộ, nhân viên Viettel Thanh Hóa đã thức trắng để khắc phục sự cố, hàn nối từng sợi cáp quang trong mưa, tranh thủ bữa cơm hộp trong thùng xe rồi lại tiếp tục ứng cứu. Nhờ đó, mạng lưới thông tin cơ bản vẫn được duy trì để phục vụ công tác chỉ đạo của chính quyền và nhu cầu liên lạc của nhân dân.

Viettel Nghệ An dồn 100% lực lượng khẩn trương khắc phục sự cố sau bão

Ngay sau khi gió bão tạm ngưng, Viettel Nghệ An dồn 100% lực lượng để khẩn trương triển khai công tác ứng cứu, khắc phục sự cố mạng lưới sau bão. Theo thống kê sơ bộ, cơn bão đã gây thiệt hại nặng, làm gián đoạn dịch vụ tại nhiều điểm trạm khu vực Vinh. Để nhanh chóng khôi phục dịch vụ, đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút vận chuyển máy nổ đến các vị trí bị mất điện, quyết tâm khắc phục hoàn toàn sự cố trong thời gian sớm nhất.

Viettel Hà Tĩnh: 100% quân số nam được huy động

Từ ngày 26/8, 100% quân số nam của Viettel Hà Tĩnh được huy động, sẵn sàng cơ động hỗ trợ khi có lệnh. Tại trạm, máy nổ đã được nạp đầy nhiên liệu và dự phòng, đảm bảo hoạt động thông suốt.

Tinh thần chủ động, phòng hơn chống đã được thể hiện rõ từ trước khi bão vào. "Ngay từ trưa 25/8, khi gió chưa vào, chúng tôi đã hỗ trợ chủ nhà trạm chằng chống nhà cửa, dùng các bao nước để gia cố, chống tốc mái”, Lê Thế Anh, nhân viên phòng Điều hành bán hàng - Trung tâm kinh doanh Viettel Hà Tĩnh trực tại trạm chia sẻ.

Dù đối mặt với cơn bão, các CBNV vẫn khẩn trương nhưng không hề nao núng. Với kinh nghiệm "thực chiến" từ nhiều cơn bão trước, anh em đều tham gia với tinh thần nhiệt tình và chủ động cao nhất, quyết tâm giữ gìn “mạch máu thông tin” an toàn sau cơ bão.

Chủ động phòng chống thiên tai, nhiều hoạt động hỗ trợ khách hàng và người dân

Tính đến 16h ngày 26/8, 100% cửa hàng Viettel ở khu vực chịu ảnh hưởng của bão số 5 đã hoạt động bình thường trở lại và khẩn trương khắc phục thiệt hại. Ngay lập tức 248 điểm sạc pin miễn phí cho khách hàng được thiết lập hỗ trợ khách hàng giữ liên lạc sau cơn bão.

Chia sẻ khó khăn với người dân trong thiên tai, Tổng Công ty Viễn thông Viettel đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ: Trước bão, thực hiện khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ đối với 4 triệu khách hàng ở khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão. Tối 26/8, thực hiện cộng vào tài khoản 20.000đ cho 10.000 khách hàng tại các khu vực bị ngập sâu và chia cắt bởi nước lũ. Hoạt động cộng tài khoản sẽ được cập nhật liên tục nhằm kịp thời hỗ trợ người dân giữ liên lạc trong lúc khó khăn. Trong sáng 27/8, Viettel Telecom thực hiện chương trình tặng 50% lưu lượng giúp hơn 400.000 khách hàng giữ vững thông tin liên lạc khi đăng ký các gói ST15K, 5G30.

Thùy Linh