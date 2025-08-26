XEM CLIP:

Do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), tại Hà Nội, mưa lớn kéo dài suốt từ đêm 25 đến sáng nay (26/8), nhiều tuyến đường đã bị ngập sâu trong nước.

Tại khu vực ngã ba Cầu Bươu - tỉnh lộ 70 (phường Hà Đông, Hà Nội), nước ngập sâu từ 0,3-0,5m, kéo dài khoảng 500m.

Người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy qua tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn.

Trong tuyến đường tại Khu đô thị Xa La (phường Hà Đông, Hà Nội) cũng bị ngập sâu đến nửa bánh xe.

Nhiều tài xế ô tô con, gầm thấp không dám di chuyển qua đoạn ngập sâu.

Còn tại khu dân cư ở gần bệnh viện K Tân Triều, nước ngập sâu qua đầu gối, việc đi lại ở đây rất khó khăn.

Đến 7h25 ngày 25/8, tại Hà Nội, vẫn có mưa to đến rất to, nước tiếp tục dâng cao ở nhiều tuyến đường.

Đường Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội) ngập sâu trong biển nước, các phương tiện không thể di chuyển.

Các tuyến đường bên trong Khu đô thị Văn Phú bị ngập sâu, đã có phương tiện phải cẩu kéo.

Đoạn từ ngã tư Văn La - Quang Trung đến quốc lộ 6 (qua bến xe Yên Nghĩa) bị ngập sâu. Đoạn sâu nhất cao đến hơn nửa bánh xe máy.

Mưa ngập, ùn dài trên đường Trần Duy Hưng. Ảnh: Thế Bằng

Ngập sâu cả nửa bánh xe trên đường Tố Hữu. Ảnh: Thế Bằng

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết, trên địa bàn các phường thuộc Cầu Giấy, Từ Liêm... có nhiều điểm ngập sâu từ 0,3-0,5m. Lực lượng CSGT đã chủ động phân luồng hoặc đặt biển cấm để đảm bảo an toàn.

Clip ngập sâu ở phố Thái Hà

Ảnh - clip: Thái An

Phố Thái Hà đoạn từ ngã tư Hoàng Cầu kéo dài tới Trung tâm Chiếu phim quốc gia, nước ngập sâu, ô tô chết máy

Đường Huỳnh Thúc Kháng, nước ngập 50-60cm. Ảnh: Thái An

Đến 9h30, phố Huỳnh Thúc Kháng vẫn ngập sâu, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) bố trí lực lượng đẩy xe giúp dân vượt ra khỏi điểm ngập. Ảnh: Đình Hiếu

Đường Nguyễn Xiển ngập gần hết mặt đường, có đoạn sâu đến 30-40cm. Ảnh: Phạm Hải

Công ty thoát nước trực làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Xiển. Ảnh: Phạm Hải

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 5 kết hợp hội tụ gió trên cao khiến nhiều tỉnh, thành miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mưa rất lớn. Trong đó, tại Hà Nội, từ 7h ngày 25/8 đến 4h ngày 26/8, lượng mưa phổ biến 70-130mm; một số nơi mưa lớn hơn, như: Thạch Thất 191,2mm, An Khánh 177,2mm, Chúc Sơn 184,6mm, Thường Tín 194,2mm, Quốc Oai 210,8mm.

Dự báo trong ngày và đêm nay (26/8), Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa các khu vực phía Bắc và trung tâm thành phố phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm; khu vực phía Tây và Nam phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các tuyến phố, khu dân cư, làm quá tải hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến giao thông đô thị.