Bão số 5 đang tiến đến gần đất liền. Vào 10 hôm nay, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 100km về phía Đông, cách Bắc Quảng Trị khoảng 130km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất: Cấp 13-14 (134-166km/h), giật cấp 16. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 5 được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt khi di chuyển và tăng cấp nhanh.

Ông Lâm dự báo, khoảng trưa và chiều 25/8, bão có khả năng đi vào đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị, trong đó vị trí tâm là Nghệ An - Hà Tĩnh. “Hoàn lưu của bão hiện nay khá rộng nên mây bão có thể bao trùm nhiều tỉnh, thành, gây mưa lớn tại nhiều khu vực”, ông Lâm thông tin.