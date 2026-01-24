Được phát triển bởi Tổng công ty Dịch vụ số Viettel, đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Freso kết nối trực tiếp những nhà cung cấp địa phương đạt chuẩn với các doanh nghiệp có nhu cầu nguyên liệu thực phẩm giá sỉ như nhà hàng, khách sạn, homestay, cơ sở lưu trú, bếp ăn doanh nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường F&B Việt Nam đang đứng trước áp lực chuyển đổi mạnh mẽ khi các yêu cầu về quản lý hóa đơn, chứng từ, quản trị dữ liệu giao dịch ngày càng trở nên chặt chẽ. Freso mang đến giải pháp tối ưu cho các doanh nghiệp F&B với nguồn cung rõ ràng, đa dạng, đảm bảo 100% hóa đơn VAT và đồng thời quản trị giao dịch, đơn hàng thống nhất trên một nền tảng.

Doanh nghiệp nhập thực phẩm tập trung trên 1 nền tảng với những tiện ích nổi bật

Minh bạch thông tin nhà cung cấp: Trên Freso, hồ sơ VSATTP và các thông tin liên quan đến kiểm định chất lượng của nhà cung cấp được công khai, giúp doanh nghiệp có thêm căn cứ khi lựa chọn nguồn nhập hàng. Bên cạnh đó, giá sản phẩm được niêm yết rõ ràng, hỗ trợ giảm thời gian trao đổi qua lại, hạn chế “lệch giá” giữa các nguồn. Freso cũng yêu cầu nhà cung cấp xuất hóa đơn VAT 100% sau mỗi đơn hàng, nhằm hướng giao dịch về chuẩn mực minh bạch và phù hợp quy định hiện hành.

Nhiều nhà cung cấp uy tín đã tham gia hệ sinh thái Freso như Hợp tác xã Rau Sạch Đông Anh, Thiên Vương Paper, Thái Eco, IFARM, Công ty TNHH sản xuất thương mại và xuất nhập khẩu Đ&C…

Đa dạng nguyên liệu thực phẩm giá sỉ: Nền tảng quy tụ hơn 100 nhà cung cấp, với danh mục hơn 10.000 mặt hàng nông sản trải rộng từ rau củ, trái cây, thịt, hải sản, thực phẩm tươi, đồ khô, gia vị, đặc sản vùng miền… Cách tổ chức này giúp doanh nghiệp dễ lập kế hoạch nhập theo ca/kíp, theo menu hoặc theo mùa vụ.

Đặt hàng nhanh, tái mua thông minh: Doanh nghiệp có thể lưu các sản phẩm thường mua theo danh sách cho nhiều mục đích (nguyên liệu bếp, vật tư tiêu hao, sản phẩm bán chạy…). Ngoài ra, sản phẩm có thể được gắn nhãn “Yêu thích” để thuận tiện đặt lại ở các kỳ nhập sau. Freso cũng có phần theo dõi tiến độ đơn hàng, tra cứu đơn đã đặt dễ dàng như các ứng dụng mua sắm khác.

Tự động gợi ý nhà cung cấp tối ưu: Freso sẽ tự động so sánh và ưu tiên đề xuất nhà cung cấp đáp ứng nhiều sản phẩm hoặc có chi phí tổng thể tốt hơn. Nhờ đó, bộ phận thu mua có thêm cơ sở để ra quyết định theo “tổng thể đơn hàng”, thay vì phải tự chia nhỏ, tự ghép và tự cân đối thủ công.

Freso cũng cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh thời gian nhận hàng, hạn chế gián đoạn sơ chế nguyên liệu và tối ưu phối hợp giữa bếp - kho - thu mua.

Chuẩn hoá vận hành, quản lý tập trung cho doanh nghiệp F&B: Hoá đơn VAT sẽ được gửi đến email đã đăng ký sau khi đơn hàng hoàn tất. Nhà hàng chỉ cần đăng ký thông tin nhận hoá đơn một lần, hệ thống sẽ tự động ghi nhận cho các đơn hàng tiếp theo, hạn chế sai sót và thất lạc chứng từ. Song song đó, Freso hỗ trợ quản lý đơn hàng tập trung cho nhiều chi nhánh, đặc biệt phù hợp với các chuỗi nhà hàng, quán cà phê vận hành theo hệ thống, giúp kiểm soát số lượng, tránh trùng - thiếu và giảm rủi ro trong khâu điều phối.

Hướng dẫn đăng ký tài khoản mua hàng và đặt hàng trên Freso

- Bước 1: Truy cập website freso.vn, nhập thông tin theo chỉ dẫn để đăng ký tài khoản. Thông tin đăng nhập lần đầu sẽ được gửi qua email Khách hàng cung cấp.

- Bước 2: Đăng nhập lần đầu bằng Mã nhà hàng, Số điện thoại/email và mật khẩu được gửi qua email. Tiến hành đổi mật khẩu tự chọn.

- Bước 3: Vào thanh Tìm kiếm để nhập tên sản phẩm theo nhu cầu, lựa chọn quy cách, số lượng và nhấn vào biểu tượng Thêm vào giỏ hàng.

- Bước 4: Người dùng xác nhận lại đơn hàng trong giỏ hàng, lựa chọn nhà cung cấp và thời gian giao nhận phù hợp, sau đó tiến hành thanh toán.

Cùng với việc ra mắt nền tảng, Freso đồng thời triển khai các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp gồm: ưu đãi mua 4 tặng 1, đồng giá rau củ 26.000 đồng/kg với hơn 10.000 mặt hàng đạt tiêu chuẩn VSATTP, cùng chính sách miễn phí vận chuyển nội thành Hà Nội cho đơn hàng từ 300.000 đồng. Đại diện các nhà hàng, quán cà phê, bếp tập thể vui lòng liên hệ Freso để được tư vấn cụ thể hơn qua email freso@viettel.com.vn hoặc Fanpage Facebook Freso.

Minh Hòa