Minigame “Lật ô Tết vẹn toàn - Ngàn quà đỉnh”

Điểm nhấn đầu tiên của chương trình là mini game lật ô “Tết vẹn toàn - Ngàn quà đỉnh” dành cho khách hàng tham gia trong thời gian từ nay đến 15/2/2026. Chỉ với thao tác đơn giản, người chơi có cơ hội nhận về hàng ngàn voucher giá trị cao, mức ưu đãi lên đến 2,5 triệu đồng, cùng nhiều phần quà công nghệ thiết thực như điện thoại, đồng hồ thông minh, tai nghe hay camera.

Theo đại diện Viettel Store, minigame không chỉ mang yếu tố giải trí dịp Tết mà còn tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng tiếp cận các ưu đãi mua sắm hấp dẫn, gia tăng trải nghiệm tương tác đa kênh giữa online và offline.

Cơ hội trúng “thẻ toàn năng” giá trị lớn

Song song với minigame, Viettel Store triển khai chương trình tặng thẻ toàn năng cho khách hàng mua sắm các sản phẩm công nghệ trong thời gian từ nay đến 5/3/2026. Đây được xem là quyền lợi nổi bật, giúp người dùng tối ưu chi phí và gia tăng giá trị sử dụng sau mua.

Cụ thể, với thẻ toàn năng theo thương hiệu, khách hàng mua sản phẩm thuộc thương hiệu nào sẽ được tặng thẻ toàn năng thương hiệu đó trị giá 3.015.000 đồng. Các thẻ này bao gồm phiếu mua hàng 2.000.000 đồng áp dụng cho sản phẩm thuộc thương hiệu trên thẻ, voucher dán màn hình 100.000 đồng, voucher phụ kiện 50.000 đồng và coupon giảm 20% khi mua sim số đẹp. Thẻ toàn năng áp dụng cho nhiều thương hiệu lớn như Samsung, OPPO, vivo, Xiaomi, Tecno, HONOR, ZTE, Masstel, Dell….

Đặc biệt, khi mua sản phẩm bất kỳ tại Viettel Store, khách hàng cũng có cơ hội nhận thẻ toàn năng Viettel Store với giá trị vượt trội, bao gồm phiếu mua hàng lên đến 20 triệu đồng cho đơn hàng kế tiếp, voucher dán màn hình 100.000 đồng, voucher phụ kiện 50.000 đồng và coupon giảm 50% cho sim số đẹp..

Loạt sản phẩm “hot” giảm sâu, ưu đãi đa tầng

Trong khuôn khổ “Tết vẹn toàn”, Viettel Store đồng loạt áp dụng ưu đãi mạnh cho nhiều sản phẩm công nghệ từ phổ thông đến cao cấp.

Ở nhóm sản phẩm cao cấp, iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 được giảm trực tiếp, đồng thời hưởng thêm ưu đãi lên đến 3 triệu đồng khi thu cũ đổi mới, giảm thêm đến 1,2 triệu đồng khi mua kèm gói cước 5G Viettel và ưu đãi 500.000 đồng cho khách hàng thân thiết.

Các mẫu Samsung Galaxy S25 FE với giá chỉ từ 12.490.000 đồng, hay Galaxy A56 và Galaxy A36 5G cũng được điều chỉnh giá hấp dẫn trong phân khúc giá từ 6 - 8 triệu đồng, thu hút người dùng yêu thích nhiếp ảnh khi đều sở hữu cụm camera sau 50MP hỗ trợ quay video 4K. Riêng Galaxy S25 FE nổi bật với camera selfie 12MP nâng cấp, khả năng quay video 8K cùng công nghệ ProVisual Engine, mang đến trải nghiệm chụp ảnh và quay phim cao cấp hơn.

Ở phân khúc giá rẻ, smartphone ZTE Nubia A56 được giảm còn 1.840.000 đồng, hay TECNO Spark Go 2 giảm còn 2.390.000 đồng, phù hợp với người dùng phổ thông.

Phân khúc tầm trung ghi nhận nhiều ưu đãi đáng chú ý như Vivo Y29 giảm ngay 500.000 đồng chỉ còn 5.880.000 đồng, kèm trả góp 0% và combo sim data. HONOR X9d hay HONOR X7d áp dụng trả góp 0%, giảm thêm cho học sinh - sinh viên và tài xế công nghệ. Xiaomi Note 15 Series có giá chỉ từ 5,39 triệu đồng hoặc tặng kèm loa Xiaomi, cùng chính sách bảo hành pin 4 năm (áp dụng từ nay đến 28/2). OPPO Reno15 Series 5G “chuyên gia” chân dung AI giá chỉ từ 11.990.000 đồng, tặng bộ quà lên đến 4 triệu bao gồm loa INNOYO S2, thu cũ đổi mới trợ giá đến 2 triệu, bảo hành 24 tháng, trả góp 0%, miễn phí 5G Viettel tốc độ cao 30GB/ 30 ngày, tặng thêm phiếu mua hàng 300.000 đồng.

Bên cạnh đó, loạt đồng hồ thông minh như Huawei Watch GT6, Watch GT6 Pro hay phụ kiện công nghệ như loa bluetooth, tai nghe, củ cáp sạc, laptop từ Dell, HP đều có chương trình trả góp 0%, quà tặng và ưu đãi riêng cho giáo viên, học sinh và sinh viên.

Đặc biệt, khách hàng có thể mua pháo hoa tại Viettel Store - địa chỉ phân phối pháo hoa chuẩn do Bộ Quốc Phòng cấp phép, giúp người dân an tâm lựa chọn sản phẩm an toàn, đúng quy định.

“Tết vẹn toàn” tiếp tục khẳng định vai trò của Viettel Store trong việc dẫn dắt thị trường bán lẻ công nghệ dịp đầu năm. Chương trình không chỉ giúp người tiêu dùng dễ dàng sở hữu thiết bị công nghệ chính hãng với chi phí tối ưu mà còn mang lại trải nghiệm mua sắm trọn vẹn, nhiều giá trị gia tăng.

Khách hàng có thể tham gia chương trình tại toàn bộ hệ thống Viettel Store trên toàn quốc, mua ngay tại đây: https://viettelstore.vn/landing/tet2026.html hoặc liên hệ hotline 1800.8123 để biết thêm chi tiết.