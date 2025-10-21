17 năm bền bỉ kiến tạo giá trị, Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh (Công ty Liên Minh) - đơn vị sở hữu và tổ chức Hội chợ Quốc tế Đồ gỗ & Mỹ nghệ Xuất khẩu Việt Nam (VIFA EXPO) - đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) vinh danh là “Hội chợ quốc tế đồ gỗ và mỹ nghệ xuất khẩu thường niên lâu đời có quy mô lớn nhất tại Việt Nam (từ năm 2008 đến nay)”. Danh hiệu này không chỉ là niềm tự hào của một thương hiệu hội chợ, mà là sự ghi nhận cho hành trình 17 năm của công ty trong việc xây dựng nền tảng xúc tiến thương mại chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội chợ VIFA EXPO - do Công ty Liên Minh tổ chức được vinh danh Kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Công ty Liên Minh

Một hành trình bền bỉ

Năm 2008, khi ngành đồ gỗ và mỹ nghệ Việt Nam còn đang loay hoay tìm hướng xuất khẩu, Công ty Liên Minh đã nhìn thấy cơ hội kết nối toàn cầu thông qua mô hình hội chợ chuyên ngành. Đây không đơn thuần là tổ chức sự kiện, công ty chọn con đường khó là kiến tạo nền tảng thương mại cho cả một ngành. 16 kỳ triển lãm liên tục, mỗi năm công ty lại mở rộng quy mô, nâng cấp quy trình, hoàn thiện trải nghiệm từ thiết kế gian hàng, dịch vụ hỗ trợ đến các hoạt động xúc tiến… Chính sự kiên định và tinh thần làm chuẩn quốc tế từ một công ty thuần Việt, đã giúp VIFA EXPO trở thành hội chợ dẫn đầu về quy mô, uy tín và hiệu quả thương mại.

“Chúng tôi không chỉ tổ chức một hội chợ, mà đang tạo nên một thương hiệu quốc gia”, ông Đặng Quốc Hùng - Tổng Giám Đốc Công ty Liên Minh nói.

Hiện, VIFA EXPO không chỉ quy tụ hàng nghìn doanh nghiệp trong nước, mà còn trở thành điểm đến thường niên của các nhà nhập khẩu, chuỗi bán lẻ và nhà thiết kế nội thất quốc tế. Mỗi kỳ hội chợ đều là nơi kết nối toàn chuỗi giá trị từ sản xuất, thiết kế, xuất khẩu đến phân phối...

Đại diện Ban Lãnh Đạo Công ty Liên Minh nhận vinh danh xác nhận Kỷ lục Việt Nam. Ảnh: Công ty Liên Minh

Hai danh hiệu khẳng định một vị thế

Chỉ chưa đầy một tháng sau khi được vinh danh Kỷ lục Việt Nam, Công ty Liên Minh tiếp tục được Viện Khoa học Phát triển Nhân lực Kinh tế và Văn hóa (SIDECM) cùng Trung tâm CONPROCEN trao tặng danh hiệu “Top 20 Doanh nghiệp xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025”.

Giải thưởng này là sự khẳng định rõ nét về năng lực quản trị, tính chuyên nghiệp và tác động kinh tế thực chất của công ty trong việc quảng bá ngành nội ngoại thất, đồ gỗ Việt Nam ra thế giới. Hai cột mốc liên tiếp ấy không chỉ phản ánh uy tín của một doanh nghiệp tổ chức sự kiện, mà còn cho thấy tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn và tinh thần đổi mới của một trong những doanh nghiệp hiếm hoi của Việt Nam xây dựng thành công mô hình hội chợ đạt chuẩn quốc tế, góp phần định hình thương hiệu ngành gỗ và nội ngoại thất Việt.

16 kỳ triển lãm đã giúp VIFA EXPO trở thành hội chợ dẫn đầu về quy mô, uy tín và hiệu quả thương mại. Ảnh: Công ty Liên Minh

Hướng đến tầm cao mới

Tiếp nối thành công, VIFA EXPO 2026 - kỳ triển lãm lần thứ 17, dự kiến sẽ là kỳ triển lãm lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra từ 08-11/3/2026 tại hai trung tâm triển lãm lớn của TP. Hồ Chí Minh là WTC EXPO (phường Bình Dương) và SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây), quy tụ hơn 2.800 gian hàng trên tổng diện tích 51.000 m².

Đây là lần đầu tiên Hội chợ VIFA EXPO được tổ chức tại 2 địa điểm, vì vậy Ban tổ chức đầu tư cho việc đưa đón khách với chương trình Xe đưa đón miễn phí (Free Shuttle Bus), với 3 tuyến chính giúp kết nối giữa 2 trung tâm triển lãm và trung tâm thành phố với tần suất liên tục từ 8 – 9 chuyến/ngày trong suốt 4 ngày triển lãm.

Không dừng lại ở đó, Công ty Liên Minh còn mở rộng tầm ảnh hưởng với Hội chợ VIFA ASEAN 2026 (lần thứ 4), diễn ra từ 02-05/9/2026 tại SECC, TP.HCM, nơi quy tụ cộng đồng doanh nghiệp nội - ngoại thất và thủ công mỹ nghệ ASEAN, khẳng định vai trò tiên phong của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực.

Nhìn lại chặng đường 17 năm, Công ty Liên Minh không chỉ tổ chức thành công hàng chục kỳ triển lãm, mà còn kiến tạo niềm tin và tiêu chuẩn mới cho ngành xúc tiến thương mại Việt Nam. Từ một sự kiện trong nước, VIFA EXPO đã trở thành biểu tượng uy tín của ngành gỗ Việt Nam, đồng thời minh chứng cho năng lực của một doanh nghiệp Việt hội nhập toàn cầu bằng sự chuyên nghiệp, kiên định và tầm nhìn dài hạn.

Bích Đào