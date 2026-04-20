Sức hút từ một chốn an cư chuẩn mực

Sự kiện ra mắt dự án Viha Flora ngày 19/4 thu hút đông đảo khách hàng.

Nhiều khách hàng xuống tiền ngay trong sự kiện.

Có mặt tại lễ ra mắt từ sớm, chị Minh Huyền (29 tuổi, Hoàng Mai) chia sẻ rằng sau nhiều năm tích lũy, gia đình chị muốn tìm một căn nhà đầu tiên nên đã cân nhắc rất kỹ: "Điều tôi trăn trở nhất là không gian xanh cho con trẻ. Tại Viha Flora, mật độ xây dựng thấp. Thay vì những bức tường bê tông bí bách, con tôi sẽ được lớn lên giữa không gian xanh đã hiện hữu, nhưng vẫn được hưởng trọn tiện nghi của một căn hộ cao cấp tràn ngập ánh sáng và khí tươi tự nhiên."

Trong khi đó, anh Nguyễn Sơn (35 tuổi, chuyên gia công nghệ tại Thanh Trì) lại đánh giá cao về sự riêng tư: "Việc dự án chỉ có 190 căn và 100% căn hộ có phòng ngủ và phòng khách view thoáng là một thiết kế cực kỳ tinh tế, giúp cư dân có sự riêng tư và tận hưởng diện tích cảnh quan, tiện ích. Đây là chuẩn sống 'vàng' mà các chuyên gia nước ngoài hay giới trung lưu đều rất coi trọng."

Không dừng lại ở những người trẻ, Viha Flora còn chứng minh sức hút với nhóm khách hàng là các gia đình đa thế hệ có tiềm lực kinh tế mạnh. Sự chuyển dịch từ những ngôi nhà đất chật hẹp trong ngõ sâu lên không gian chung cư cao cấp không còn là xu hướng mới, nhưng tại Viha Flora, sự chuyển dịch này mang tính "nâng cấp" toàn diện.

Chú Nguyễn Văn Thắng (65 tuổi, Hai Bà Trưng) tâm sự: "Gia đình tôi ba thế hệ ở nhà đất bao năm nay thấy cũng bất tiện, người già phải leo cầu thang nhiều lần trong ngày, trẻ con muốn chạy nhảy cũng không có chỗ. Khi đến đây, tôi bị thuyết phục bởi không gian xanh rộng rãi và các tiện ích hiện đại. Đặc biệt, căn 3 phòng ngủ có 2 phòng vệ sinh và 1 phòng đa năng, đảm bảo sự riêng tư cho tất cả thế hệ như nhà đất nhưng vẫn có sự gắn kết trong một mặt sàn".

Viha Flora đã khéo léo chạm đúng vào tâm lý mong muốn tìm về một chốn an cư viên mãn, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy khoảng trời riêng nhưng vẫn gắn kết mật thiết trong một cộng đồng tinh hoa.

Viha Flora - không gian sống xanh đa tầng hiếm có giữa lõi đô thị

Viha Flora sở hữu hệ thống "đa tầng xanh” hiếm có giữa nội đô chật chội: tầng xanh địa lý, tầng xanh quy hoạch, tầng xanh trải nghiệm và tầng xanh chuẩn mực. Dự án hướng đến việc xây dựng một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh, thay vì chỉ bổ sung các yếu tố xanh mang tính hình thức.

Viha Flora sở hữu không gian sống xanh đa tầng hiếm có. Ảnh minh hoạ

Ở tầng xanh đầu tiên, Viha Flora sở hữu lợi thế vị trí đáng chú ý khi tọa lạc tại tòa CT14, trung tâm khu đô thị sinh thái Hồng Hà Eco City quy mô 16,7ha tại phía Nam Hà Nội. Đây là khu đô thị đã hình thành hệ thống cảnh quan và tiện ích đồng bộ, giúp dự án không phải “đợi tương lai”, mà có thể khai thác ngay môi trường sống đã hiện hữu. Đồng thời, việc nằm giữa công viên Yên Sở với quy mô 320ha và công viên Linh Đàm 6000m2 tạo nên một vùng đệm sinh thái tự nhiên, mang lại vi khí hậu trong lành - yếu tố ngày càng được coi trọng trong lựa chọn nơi an cư.

Vượt lên trên những khái niệm xanh thông thường, Viha Flora còn thiết lập chuẩn mực mới về "tầng xanh quy hoạch" gắn liền với sự riêng tư tối đa - điều mà giới tinh hoa luôn tìm kiếm. Theo chủ đầu tư, với mật độ xây dựng thấp chỉ 21%, dự án đã dành tới 79% quỹ đất cho mảng xanh và hệ sinh thái tiện ích nội khu. Với số lượng giới hạn chỉ 190 căn hộ dành riêng cho một cộng đồng cư dân tinh chọn, Viha Flora hướng tới giải quyết bài toán quá tải thường thấy ở các tòa nhà cao tầng. Thêm vào đó, "mật độ vàng" chỉ 10 căn trên mỗi mặt sàn, đảm bảo hành lang luôn thông thoáng và không gian sống riêng tư. Đây được xem là giải pháp sống "thấp tầng trong cao tầng", mang lại sự tĩnh lặng và tách biệt với sự xô bồ phố thị, đáp ứng trọn vẹn xu hướng sống kín đáo.

Bên cạnh đó, giá trị sống tại đây còn được bồi đắp bởi "tầng xanh trải nghiệm" với triết lý nghỉ dưỡng tại gia mỗi ngày. Cư dân không chỉ thừa hưởng đặc quyền từ công viên 6 giác quan rộng 2ha và khu vườn cảnh quan 7ha bao quanh, mà còn được phục vụ bởi hơn 40 tiện ích sinh thái, thể thao, công cộng ngay trong khu đô thị. Mọi nhu cầu từ học tập, giải trí đến chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng trọn vẹn trong một không gian an toàn, hiện đại.

Sau cùng, bản sắc của Viha Flora được kết tinh trong thiết kế "tầng xanh chuẩn mực" với đặc quyền 100% căn hộ view thoáng. Diện tích các căn linh hoạt từ 63,1m2 - 82,1m2 nhưng bố trí thông minh không "góc chết" trong các căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ, tối ưu hóa công năng cho gia đình đa thế hệ, nơi mỗi thành viên đều tìm thấy khoảng trời riêng lý tưởng.