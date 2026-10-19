Tại Vikki Digital Bank, đằng sau mỗi sản phẩm, dịch vụ và dự án số là chiến lược phát triển đội ngũ, đầu tư vào con người và tạo môi trường để mỗi cá nhân cùng tổ chức phát triển bền vững.

CBNV Vikki Digital Bank rạng rỡ trong các hoạt động giao lưu, kết nối, cùng nhau tạo nên bầu không khí vui tươi, sôi nổi và gắn kết tại Happy VikFriday

Từ ngân hàng số đến những điểm chạm trong đời sống

Vikki Digital Bank định vị mô hình ngân hàng số không chỉ giới hạn trong một ứng dụng, mà hướng tới một “điểm hẹn tài chính”, nơi các nhu cầu từ tài khoản, thanh toán, thẻ, tiết kiệm, tín dụng đến nhiều dịch vụ gắn với tiêu dùng và đời sống được kết nối trong cùng một hệ sinh thái.

Cách tiếp cận này cũng cho thấy công nghệ không chỉ giúp số hóa giao dịch, mà còn phải tạo ra những điểm chạm mới, thuận tiện và gần hơn với nhu cầu hàng ngày của người dùng.

Mô hình Trạm Công dân số, điểm chạm kết nối dịch vụ tài chính và các tiện ích thiết yếu trong đời sống

Một trong những dự án thể hiện rõ định hướng đó là Trạm Công dân số. Tháng 9/2026, Vikki Digital Bank tham gia kế hoạch nhân rộng mô hình tại TP.HCM, đưa các dịch vụ tài chính - ngân hàng tự động 24/7 vào hệ sinh thái đa tiện ích phục vụ cộng đồng. Người dân có thể mở tài khoản, nộp và rút tiền qua ATM/CDM thông minh, thanh toán phí, lệ phí hành chính, viện phí, học phí và nhiều nhu cầu thiết yếu khác ngay tại một điểm Trạm.

Đằng sau công nghệ là con người

Để một ý tưởng công nghệ trở thành sản phẩm có thể đi vào đời sống, phía sau đó là sự phối hợp của nhiều đội ngũ từ kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, dữ liệu đến vận hành, marketing, quản trị rủi ro và dịch vụ khách hàng.

Song song với đầu tư cho nền tảng số, Vikki Digital Bank xác định con người là một trong những yếu tố quan trọng của quá trình phát triển bền vững. Với hơn 4.000 cán bộ nhân viên thuộc nhiều thế hệ và lĩnh vực chuyên môn, Vikki Digital Bank hướng tới xây dựng môi trường làm việc cởi mở, đa dạng và trao quyền, nơi nhân viên được khuyến khích đóng góp sáng kiến, tiếp cận những bài toán mới và chủ động hơn trong công việc.

Đội ngũ CBNV Vikki Digital Bank cùng chia sẻ ý tưởng, phát huy tinh thần chủ động và phối hợp trong công việc

Đặc thù của một ngân hàng số cũng tạo ra môi trường làm việc có nhịp độ khác biệt. Công nghệ, dữ liệu, AI hay chuyển đổi số không chỉ là những khái niệm mang tính xu hướng, mà ngày càng hiện diện rõ nét trong công việc và các dự án thực tế.

Điều này tạo thêm cơ hội để nhân sự không chỉ làm tốt chuyên môn của mình mà còn mở rộng trải nghiệm thông qua việc phối hợp liên phòng ban, tham gia các dự án mới và nhìn thấy kết quả công việc được đưa ra thị trường.

Với nhân sự trẻ, đây là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm trong một môi trường có tốc độ thay đổi nhanh. Với những cán bộ giàu kinh nghiệm, quá trình chuyển đổi cũng mở thêm không gian để cập nhật năng lực, dẫn dắt đội ngũ và tham gia những bài toán mới của ngành tài chính - ngân hàng.

Đầu tư cho con người để tạo nền tảng phát triển dài hạn

Nếu công nghệ có thể tạo lợi thế về tốc độ, thì năng lực của đội ngũ là yếu tố quyết định tổ chức có thể duy trì tốc độ đó trong bao lâu.

Tại Vikki Digital Bank, đầu tư vào con người không chỉ dừng lại ở chính sách đãi ngộ. Ngân hàng triển khai các chương trình đào tạo chuyên môn, năng lực AI và chuyển đổi số, hệ thống phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa cùng các cơ hội học tập trong và ngoài nước.

Đi cùng với đào tạo là tinh thần trao quyền. Khi nhân viên được tạo điều kiện để đề xuất cách làm mới và chịu trách nhiệm với kết quả, mỗi dự án cũng có thể trở thành một cơ hội để thể hiện năng lực.

Môi trường làm việc trở thành một phần năng lực doanh nghiệp

Trong cuộc cạnh tranh nhân lực chất lượng cao, môi trường làm việc ngày càng không chỉ là câu chuyện của bộ phận nhân sự. Với các doanh nghiệp công nghệ và tài chính số, đó còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đổi mới, tốc độ phát triển sản phẩm và chất lượng trải nghiệm khách hàng.

Những nỗ lực xây dựng môi trường lấy con người làm trọng tâm của Vikki Digital Bank đã được HR Asia ghi nhận khi ngân hàng được vinh danh HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á.

Vikki Digital Bank được vinh danh HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 - Nơi làm việc tốt nhất Châu Á

Chương trình HR Asia 2026 với chủ đề “People First, Always” đánh giá doanh nghiệp dựa trên tiếng nói nhân viên, phát triển kỹ năng, khả năng thích ứng, mức độ gắn kết và văn hóa tổ chức.

Với Vikki Digital Bank, sự ghi nhận này là dấu mốc trong hành trình xây dựng tổ chức nơi con người và công nghệ cùng phát triển. Trong bối cảnh ngân hàng số không ngừng đổi mới, Vikki chú trọng xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, đề cao học hỏi và trao quyền, giúp đội ngũ nâng cao năng lực, thích ứng với thay đổi và cùng tạo nên những sản phẩm, dịch vụ, trải nghiệm mới cho khách hàng.

Bích Đào