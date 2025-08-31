Khách hàng Trần Thanh Phan tại Bạc Liêu trên sóng Livestream của Ngân hàng số Vikki

Sáng 31/8, khách hàng thứ 10.000 mở tài khoản Vikki trú tại Bạc Liêu đã trúng thưởng 1 lượng vàng SJC đầu tiên trong chương trình “Mở tài khoản Vikki, Nhận quà mừng Quốc khánh”.

Theo đó, từ 21h00 ngày 29/8/2025, bên cạnh quà tặng 100.000 đồng từ Chính phủ được chuyển qua ứng dụng VNeID, khách hàng mở mới tài khoản Vikki sẽ có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà đặc biệt từ 1 chỉ vàng đến 10 lượng vàng SJC với tổng giá trị quà tặng lên tới 20 tỷ đồng.

Trước đó vào ngày 30/8, đã có 9 khách hàng đến từ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam trên cả nước nhận thêm 1 chỉ vàng từ Vikki gửi tặng bên cạnh 100 ngàn từ Chính phủ. Còn 900 phần quà từ 1 chỉ vàng và 10 lượng vàng sẽ được trao tặng trong các ngày kế tiếp của chương trình.

Khách hàng nhận quà 1 chỉ vàng thứ 3 ngàn tại TP. HCM chia sẻ niềm vui khi biết tin nhận quà.

Ngân hàng số Vikki cho biết sẽ tổ chức livestream hướng dẫn mở tài khoản Vikki An sinh – hỗ trợ nhận tiền an sinh qua VNeID và quà tặng vàng vào lúc 11h sáng hàng ngày, từ nay cho đến hết ngày 3/9/2025. Đặc biệt, hướng tới chào mừng Đại lễ 2/9, ngân hàng số Vikki sẽ tổ chức chương trình Mega Livestream đặc biệt vào tối ngày 31/8, từ 19h00 đến 24h00, phát trực tiếp trên Fanpage Ngân hàng Số Vikki.

Danh sách khách hàng nhận quà tặng vàng sẽ tiếp tục được công khai, cập nhật liên tục trên website và fanpage chính thức của ngân hàng số Vikki.

Thông qua chương trình “Mở tài khoản Vikki An sinh – Nhận quà mừng Quốc khánh”, Ngân hàng số Vikki tự hào đồng hành cùng chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, khẳng định cam kết trở thành ngân hàng số vì cộng đồng, mang lại giá trị thiết thực và lan tỏa tinh thần an sinh xã hội trong dịp lễ trọng đại của đất nước.

Đặc biệt, Vikki cho biết sẽ trao 1.100 điện thoại Samsung 5G dành cho các hộ dân khó khăn, để người dân có thể dùng điện thoại để nhận quà từ Chính phủ trên VNeID.

Đại diện ngân hàng số Vikki trao tặng quà điện thoại thông minh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại Đồng Nai

Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình và cách liên kết tài khoản Vikki An sinh trên ứng dụng VneID: Hotline 1900 6608 và 212 Chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng số Vikki trên toàn quốc.

