Kho bạc Nhà nước vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc điều chỉnh thời gian thanh toán song phương điện tử và tạm hoãn chuyển đổi mã ngân hàng 8 số trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhằm đảm bảo nhiệm vụ chi trả quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ đến người dân nhanh chóng, kịp thời.

Mục tiêu đảm bảo quà tặng 100.000 đồng của Chính phủ (bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt) đến tay người dân một cách kịp thời và đầy đủ nhất, hoàn thành trước ngày 2/9.

Kho bạc Nhà nước làm việc xuyên lễ, đảm bảo người dân nhận quà 100.000 đồng trước 2/9. Ảnh: T.B

Theo đó, Kho bạc Nhà nước tạm dừng kế hoạch chuyển đổi mã ngân hàng tại các chi nhánh thương mại, đồng thời tổ chức làm việc trong hai ngày 1/9 và 2/9 để thực hiện thanh toán, phối hợp thu ngân sách. Thời gian nhận lệnh thanh toán kết thúc lúc 16h, dừng đề nghị quyết toán lúc 16h40.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu lãnh đạo và công chức tại các đơn vị trực thuộc trực xuyên lễ, đảm bảo công tác chi trả, thanh toán quà tặng cho nhân dân theo Công điện 149 của Thủ tướng. Đồng thời, phối hợp với ngân hàng thương mại và UBND xã, phường để triển khai chi trả cả qua chuyển khoản và tiền mặt, bảo đảm thông suốt.

Song song với đó, các đơn vị cũng cần thực hiện thanh toán chính sách, chế độ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị định 178/2024 (nếu có đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách).

Kho bạc Nhà nước các khu vực cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, đặc khu để triển khai chi trả quà tặng tới người dân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Bên cạnh đó, làm việc cùng các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, đảm bảo công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng trong trường hợp bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt đảm bảo thông suốt, kịp thời.

Các đơn vị trực thuộc phải bố trí công chức trực để xử lý tình huống phát sinh, đồng thời hỗ trợ Kho bạc Nhà nước khu vực trong việc chi trả kinh phí theo quy định tại Nghị định số 178, cũng như kinh phí tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, Kho bạc Nhà nước các khu vực phải chủ động liên hệ tổ hỗ trợ để được giải quyết. Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chính trị quan trọng này.