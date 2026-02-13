Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, VCG) vừa công bố quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới. Lý do miễn nhiệm không được doanh nghiệp công bố.

Ông Nguyễn Hữu Tới. Ảnh: VCG

Đồng thời, Vinaconex bổ nhiệm ông Trần Đình Tuấn, thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty.

Các quyết định đều có hiệu lực kể từ ngày 13/2.

Ông Trần Đình Tuấn sinh năm 1978, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Hiện ông Tuấn đồng thời là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Pacific Holdings – cổ đông lớn nhất của Vinaconex với tỷ lệ sở hữu hơn 45% vốn điều lệ.

Ngoài ra, ông Tuấn còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các đơn vị trong hệ sinh thái Vinaconex, gồm Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT CTCP Vinaconex Thiết kế và Nội thất; thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh; Chủ tịch HĐQT CTCP Vimeco.

Theo công bố, ông Trần Đình Tuấn hiện sở hữu hơn 27.000 cổ phiếu VCG, tương ứng tỷ lệ khoảng 0,004% vốn điều lệ Vinaconex.

Vinaconex là một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng tại Việt Nam. Công ty trúng thầu và thi công hàng loạt công trình trọng điểm trên cả nước, bao gồm Trung tâm Hội nghị Quốc gia; nhà ga hành khách T2 - Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; cầu Nhật Tân; cầu Bãi Cháy; Đại lộ Thăng Long…

Vinaconex còn là một trong 10 thành viên của liên danh Vietur, tham gia thi công và lắp đặt thiết bị cho dự án nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư.

Về kết quả kinh doanh, trong quý IV/2025, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần gần 4.652 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 347 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2025, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 16.064 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.130 tỷ đồng, gấp 3,7 lần năm 2024 và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu đến từ mảng tài chính với doanh thu 3.585 tỷ đồng, tăng gấp 10,7 lần so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Vinaconex đã thoái toàn bộ 51% vốn tại CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (UPCoM: VCR) – đơn vị phát triển dự án nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina, qua đó ghi nhận khoản thu đáng kể.

Năm 2025, Vinaconex đặt mục tiêu doanh thu 15.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.200 tỷ đồng. Với kết quả thực tế, doanh nghiệp đã vượt khoảng 4% kế hoạch doanh thu và hoàn thành gấp 3,4 lần mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ, Vinaconex nằm trong danh sách doanh nghiệp được thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do Tổng công ty làm nhà đầu tư/ chủ đầu tư.