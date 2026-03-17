Vinaconex muốn bán hơn 18% vốn tại Viwaseen khi cổ phiếu tăng nóng

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – Vinaconex – vừa đăng ký bán hơn 10,5 triệu cổ phiếu VIW của Tổng CTCP Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam (Viwaseen). Khối lượng cổ phần này tương đương khoảng 18,16% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Theo thông báo, giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 20/3 đến 19/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mục đích của Vinaconex là cơ cấu lại khoản đầu tư. Nếu bán hết số cổ phần trên, tỷ lệ sở hữu của doanh nghiệp xây dựng này tại Viwaseen sẽ giảm từ 98,16% xuống còn khoảng 80% vốn điều lệ.

Động thái thoái bớt vốn của Vinaconex gây chú ý bởi thương vụ mua cổ phần Viwaseen mới hoàn tất cách đây chưa lâu. Cuối năm 2025, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ cổ phần tại Viwaseen và Vinaconex trở thành nhà đầu tư mua lại gần 57 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 98,16% vốn điều lệ, với tổng giá trị hơn 1.200 tỷ đồng.

Sau khi SCIC thoái vốn, Viwaseen chính thức trở thành công ty con của Vinaconex và vận hành theo mô hình doanh nghiệp không còn vốn nhà nước. Sự thay đổi về cơ cấu cổ đông lớn kéo theo việc tái cấu trúc bộ máy quản trị.

Đầu tháng 3/2026, đại hội đồng cổ đông bất thường của Viwaseen đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 5 thành viên. Trong đó, ông Tô Dũng – Chủ tịch Xuân Cầu Holdings – được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ngay sau sự kiện này, cổ phiếu VIW trên sàn UPCoM bứt phá mạnh. Trong 10 phiên giao dịch gần nhất, mã này tăng giá tới 7 phiên, trong đó có 7 phiên tăng kịch trần với biên độ gần 15% mỗi phiên.

Kết thúc phiên 16/3, cổ phiếu VIW đạt 40.900 đồng/cổ phiếu – mức cao nhất kể từ khi niêm yết trên UPCoM năm 2017. Nếu so với vùng đáy quanh 12.000 đồng/cổ phiếu thiết lập hồi giữa tháng 2, thị giá cổ phiếu này đã tăng hơn 3 lần chỉ trong khoảng một tháng.

Đà tăng mạnh giúp vốn hóa thị trường của Viwaseen vượt 2.370 tỷ đồng. Con số này cao hơn đáng kể so với mức định giá khoảng 1.250 tỷ đồng trong thương vụ SCIC thoái vốn trước đó.

Đáng chú ý, mức giá hiện tại của VIW cũng gần gấp đôi so với mức bình quân khoảng 21.600 đồng/cp mà Vinaconex từng bỏ ra để mua lại lô cổ phần chi phối từ SCIC. Nếu hoàn tất giao dịch bán hơn 10,5 triệu cổ phiếu, Vinaconex có thể thu về khoảng 400 tỷ đồng.

Không chỉ VIW, cổ phiếu VCG của Vinaconex cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi ghi nhận chuỗi phục hồi mạnh trong thời gian gần đây.

HĐQT VIWASEEN nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: VIW

Hoạt động kinh doanh của Viwaseen ra sao?

Viwaseen là doanh nghiệp có lịch sử lâu năm trong lĩnh vực cấp thoát nước tại Việt Nam. Tiền thân của doanh nghiệp là một đơn vị xây dựng chuyên về công trình nước được thành lập từ năm 1975. Sau nhiều lần sắp xếp và tái cơ cấu, đến năm 2005 doanh nghiệp chính thức mang tên Viwaseen.

Trong nhiều năm, Viwaseen từng là đơn vị thi công và đầu tư nhiều công trình cấp, thoát và xử lý nước trên cả nước. Ngoài xây lắp hạ tầng nước, doanh nghiệp còn tham gia cung cấp nước sạch và nước thô cho các khu dân cư và khu công nghiệp.

Hiện nay, Viwaseen có vốn điều lệ hơn 580 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 975 tỷ đồng, tăng so với mức gần 882 tỷ đồng của năm 2024 nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 1.355 tỷ đồng của năm 2023.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt hơn 34,5 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức gần 15,3 tỷ đồng năm 2024 và khoảng 14,3 tỷ đồng năm 2023. Đây là mức lợi nhuận cải thiện đáng kể sau nhiều năm kinh doanh khá trầm lắng.

Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của Viwaseen đạt gần 1.233 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 1.266 tỷ đồng của năm trước.

Cơ cấu tài chính cho thấy doanh nghiệp vẫn duy trì mức vay nợ nhất định. Cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 202 tỷ đồng, trong khi vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 76 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt hơn 737 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng so với mức 717 tỷ đồng cuối năm 2024.

Một điểm đáng chú ý là Viwaseen đang sở hữu nhiều khu đất có giá trị tại các địa phương. Trong số đó có các khu đất lớn tại Hà Nội và Hải Phòng.

Việc SCIC thoái vốn khỏi Viwaseen trước đó nằm trong kế hoạch tái cơ cấu danh mục đầu tư của doanh nghiệp nhà nước này. Theo kế hoạch, Viwaseen chỉ là một trong 74 doanh nghiệp mà SCIC sẽ rút toàn bộ vốn trước khi kết thúc năm 2025.

Trong giai đoạn tới, ban lãnh đạo mới của Viwaseen đặt mục tiêu tái cấu trúc hoạt động và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung vào hai chiến lược trọng tâm: lĩnh vực hạ tầng nước và thúc đẩy mạnh chuyển đổi số.