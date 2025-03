Hành trình thiện nguyện của Công ty cổ phần Tập đoàn liên kết Việt Nam (Vinalink Group) không dừng lại ở những hoạt động ngắn hạn mà được xây dựng với định hướng lâu dài, có tác động sâu rộng đến cộng đồng. Dự án “Bếp ăn cho em” chính là minh chứng rõ nét cho triết lý ấy. Khi mỗi bếp ăn được dựng lên không chỉ mang đến những bữa cơm đủ đầy mà còn mở ra cơ hội cho hàng ngàn trẻ em vùng cao có một tương lai tươi sáng hơn.

Bếp ăn Chăm Puông - Cột mốc mới trên hành trình phát triển bền vững

Ngày 26/3/2025, Vinalink Group chính thức khánh thành và trao tặng Bếp ăn Chăm Puông tại điểm trường Chăm Puông, trường Mầm non Lượng Minh, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Đây là công trình nằm trong khuôn khổ dự án “Bếp ăn cho em”, thuộc chương trình “Thấu cảm chân thành”, cam kết xây dựng 15 bếp ăn giai đoạn 2025 - 2030 mà Vinalink Group đã ký kết thực hiện cùng SYS Việt Nam, hưởng ứng chương trình “Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ” do Bộ GD&ĐT phát động.

Lễ khánh thành Bếp ăn cho em tại điểm trường Chăm Puông, Lượng Minh, Tương Dương đã diễn ra thành công tốt đẹp

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo chính quyền địa phương, lãnh đạo Vinalink Group, lãnh đạo hệ thống Vinalink Group cùng toàn thể thầy cô, các em nhỏ tại điểm trường. Bếp mới không chỉ là niềm vui của các em học sinh mà còn là một bước tiến quan trọng trong hành trình hiện thực hóa sứ mệnh doanh nghiệp: góp phần cải thiện đời sống xã hội và tạo dựng giá trị bền vững.

Dự án “Bếp ăn Chăm Puông” được Vinalink Group khởi xướng với mục tiêu mang đến một không gian bếp hiện đại, sạch sẽ và an toàn cho các em nhỏ tại điểm trường.

Bếp ăn được xây dựng với tổng diện tích 34m², gồm khu sơ chế, khu nấu nướng, phòng bếp và khu chia thức ăn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổng kinh phí tài trợ cho dự án hơn 125 triệu VNĐ, được Vinalink Group đồng hành thực hiện cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam (SYS Việt Nam).

Bên cạnh công trình bếp ăn, trong khuôn khổ sự kiện, các nhà phân phối của Vinalink Group đã chung tay tài trợ lắp đặt hệ thống nước sạch, giúp cải thiện điều kiện sinh hoạt tại điểm trường. Đồng thời, những phần quà ý nghĩa và các trang thiết bị cần thiết cũng được trao tặng, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho học sinh và giáo viên.

Nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng tới các em nhỏ trong ngày lễ khánh thành Bếp ăn cho em

Đây là năm thứ sáu liên tiếp Vinalink Group thực hiện chương trình “Bếp ăn cho em”, trao tặng các công trình bếp ăn tại nhiều điểm trường vùng sâu, vùng xa. Trước đó, tập đoàn đã tài trợ nhiều bếp ăn tại các tỉnh Hà Giang, Lạng Sơn, Nghệ An… mang lại sự đổi thay tích cực cho hàng nghìn học sinh.

Không chỉ dừng lại ở các dự án bếp ăn, Vinalink Group còn triển khai nhiều hoạt động xã hội khác như chương trình nước sạch cho vùng cao, xây cầu giao thông nông thôn, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 và nhiều chương trình thiện nguyện khác với tổng giá trị hàng tỷ đồng.

“Không chỉ trao tặng, mà còn đồng hành”

Với Vinalink Group, trách nhiệm xã hội không chỉ là những khoản đóng góp hay tài trợ mà quan trọng hơn cả là sự đồng hành và cam kết lâu dài. Với mỗi công trình được xây dựng, công ty luôn theo sát tiến độ, đảm bảo chất lượng để mang đến những giá trị thực sự bền vững.

Bếp ăn Chăm Puông được thiết kế đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo điều kiện nấu ăn sạch sẽ, khang trang. Đây không chỉ là nơi cung cấp bữa ăn hàng ngày cho các em mà còn góp phần tạo dựng môi trường giáo dục tốt hơn, giúp trẻ em có đủ dinh dưỡng để phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Anh - Tổng Giám đốc Vinalink Group chia sẻ: “Với Vinalink Group, phát triển bền vững không chỉ là câu chuyện của doanh nghiệp mà còn là trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ tạo ra sự thay đổi lớn cho tương lai. Bếp ăn Chăm Puông không chỉ là một công trình, mà còn là một lời cam kết của Vinalink Group trong hành trình chung tay xây dựng cộng đồng khỏe, đẹp, giàu”.

Bếp ăn Chăm Puông là một trong những cột mốc trên hành trình thiện nguyện của Vinalink Group. Với tầm nhìn dài hạn, công ty sẽ tiếp tục mở rộng dự án, mang những bếp ăn hiện đại đến nhiều địa phương khó khăn khác trên cả nước.

Vinalink Group tin rằng, một doanh nghiệp không chỉ đo lường thành công bằng doanh thu hay lợi nhuận, mà còn bằng giá trị bền vững mà doanh nghiệp đó tạo ra cho xã hội. Kinh doanh có trách nhiệm, phát triển gắn liền với cộng đồng chính là kim chỉ nam giúp Vinalink Group không ngừng vươn xa.

Như Quỳnh