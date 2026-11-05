Vinamilk Optimum Gold được vinh danh “Thương hiệu của năm” tại World Branding Awards 2026–2027 ở Anh, trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam giành giải ở hạng mục sữa công thức trẻ em.

Khi niềm tin của người tiêu dùng Việt được ghi nhận quốc tế

Ngày 3/11/2026, tại Hampton Court Palace (Anh), Vinamilk Optimum Gold được vinh danh “Thương hiệu của năm” (Brand of the Year) ở hạng mục Sữa công thức trẻ em dành cho thị trường Việt Nam, trong khuôn khổ World Branding Awards 2026–2027. Đây là thương hiệu Việt Nam duy nhất nhận giải ở hạng mục này.

Giải thưởng do World Branding Forum (WBF), tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại London, tổ chức nhằm tôn vinh những thương hiệu nổi bật toàn cầu.

Kết quả được xác định dựa trên ba tiêu chí: định giá thương hiệu (30%), nghiên cứu thị trường và người tiêu dùng (40%), bình chọn công khai (30%). Như vậy, các yếu tố liên quan đến người tiêu dùng chiếm 70% trọng số đánh giá, phản ánh vai trò của mức độ nhận biết và sự tín nhiệm đối với thương hiệu.

Ông Richard Rowles, Chủ tịch World Branding Forum, nhận định: “Sữa công thức trẻ em là một trong những hạng mục có yêu cầu đánh giá khắt khe nhất, bởi cha mẹ đang đưa ra những lựa chọn quan trọng đối với sự phát triển của con”. Theo ông, Optimum Gold được ghi nhận dựa trên nền tảng khoa học, sức mạnh thương mại và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm dinh dưỡng, giải thưởng góp phần ghi nhận nỗ lực của Vinamilk trong nghiên cứu, đổi mới sản phẩm và xây dựng uy tín thương hiệu, đáp ứng nhu cầu của các gia đình Việt.

Đại diện Vinamilk, ông Nguyễn Quang Trí - Giám đốc Điều hành Marketing, nhận giải thưởng “Thương hiệu của năm” từ ông Richard Rowles - chủ tịch WBF trong Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới 2026 – 2027 tại Vương quốc Anh. Ảnh: Desmond Liu

Từ dưỡng chất trong sữa mẹ đến cải tiến dinh dưỡng của Vinamilk Optimum Gold

Tháng 11/2024, Vinamilk giới thiệu phiên bản cải tiến Optimum Gold với công thức chứa 6 HMO (Human Milk Oligosaccharides), được doanh nghiệp công bố là sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng phức hợp này.

HMO là nhóm dưỡng chất tự nhiên trong sữa mẹ, có vai trò nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột, góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa và hàng rào bảo vệ tự nhiên của trẻ. Điểm nổi bật của công thức Optimum Gold là sự kết hợp 6 HMO, trong đó có DFL và 3-FL, hai thành phần trước đây thường được bổ sung riêng lẻ trong các công thức sữa.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, cho biết việc Optimum Gold được vinh danh tại World Branding Awards là niềm tự hào của doanh nghiệp. Theo ông, những cải tiến của sản phẩm, đặc biệt công thức 6 HMO với hàm lượng được công bố tương đương 58% tổng lượng HMO trong sữa mẹ, xuất phát từ mong muốn hỗ trợ cha mẹ tốt hơn trong hành trình nuôi con.

Bên cạnh 6 HMO, Optimum Gold kết hợp đạm whey giàu alpha-Lactalbumin, 2 tỷ lợi khuẩn BB-12™ và LGG™ cùng chất xơ hòa tan GOS/FOS, hướng đến hỗ trợ tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng.

Những cải tiến này thể hiện định hướng đầu tư vào nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ dinh dưỡng của Vinamilk nhằm đa dạng hóa giải pháp dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam.

Sữa công thức trẻ em Vinamilk Optimum Gold với công thức đột phá chứa 6 HMO đầu tiên tại Việt Nam.

Thấu hiểu tâm lý nuôi con trong thời đại mới

Chọn sữa cho con chưa bao giờ chỉ là câu chuyện về thành phần dinh dưỡng. Cha mẹ còn cân nhắc sản phẩm có phù hợp với con hay không, nguồn gốc có đáng tin cậy, công thức có được nghiên cứu kỹ lưỡng và chất lượng có được bảo đảm lâu dài hay không.

Với Vinamilk, sự thấu hiểu nhu cầu của các gia đình là một trong những động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu dinh dưỡng mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Optimum Gold với công thức 6 HMO là một trong những kết quả cụ thể của định hướng đó.

Bên cạnh những đột phá dinh dưỡng, Vinamilk còn chủ động nâng chuẩn an toàn và tinh khiết thông qua kiểm nghiệm độc lập tại Clean Label Project (Hoa Kỳ), với các chỉ tiêu về chất gây ô nhiễm tiềm ẩn vượt ngoài yêu cầu an toàn thực phẩm bắt buộc của FDA Hoa Kỳ. Đây cũng là nền tảng cho những ghi nhận về an toàn và tinh khiết như First 1,000 Day Promise và Purity Award, tiếp tục khẳng định sự khắt khe của Vinamilk trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ em từ những năm đầu đời.

Sản phẩm Vinamilk Optimum được trưng bày tại lễ trao giải World Branding Awards 2026 - 2027 ở Vương quốc Anh. Ảnh: Desmond Liu

Trong năm kỷ niệm 50 năm thành lập, giải thưởng "Thương hiệu của năm" của Optimum Gold tiếp tục thể hiện sự công nhận của quốc tế đối với Vinamilk, doanh nghiệp đã có sản phẩm hiện diện tại 67 quốc gia và vùng lãnh thổ, với danh mục hơn 350 sản phẩm phục vụ nhu cầu dinh dưỡng đa dạng của người tiêu dùng.

Danh hiệu tại Lễ trao giải Thương hiệu Thế giới là sự ghi nhận dành cho Optimum Gold và những nỗ lực đổi mới bền bỉ của Vinamilk. Lấy khoa học làm nền tảng, chất lượng làm cam kết và sự phát triển của trẻ em làm mục tiêu, Vinamilk tiếp tục theo đuổi hành trình không ngừng nâng chuẩn, tiên phong nghiên cứu và phát triển những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao theo chuẩn mực quốc tế, góp phần chăm sóc và nuôi dưỡng các thế hệ trẻ em Việt Nam.

(Nguồn: Vinamilk)