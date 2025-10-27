Đại nhạc hội Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 mở màn tại Ninh Bình đêm 1/11/2025, trước khi tiếp tục “hành trình xuyên Việt” qua Đồng Nai, Tây Ninh và Cà Mau trong tháng 11, 12.

Không chỉ là một hành trình âm nhạc, Sound Freedom by VinaPhone còn là hành trình văn hoá và kết nối, nơi những người bạn khắp cả nước hoà chung một nhịp đập, tiếp nối định vị nhiều năm của VinaPhone là đưa đại nhạc hội về các tỉnh để các bạn trẻ có cơ hội gặp gỡ thần tượng ngay tại địa phương.

Chuỗi đại nhạc hội Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 (2025) tại Ninh Bình quy tụ dàn nghệ sĩ V-Pop được yêu thích như Quang Hùng MasterD với loạt hit viral; “Em xinh” Muộii với phong cách đáng yêu nhưng “cực cháy” trên sân khấu; cùng các nghệ sĩ Hà Myo, Ha Dung Hoàng Phạm, Duy Văn Phạm, DJ Hino… hứa hẹn “thổi bùng” không khí ngay từ những con beat đầu tiên.

Sự kiện mở cửa tự do, tuy nhiên khách hàng tại Ninh Bình có thể sở hữu vé Fanzone vị trí đứng gần sân khấu cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khi hoà mạng VinaPhone và đăng ký gói cước trên 50.000 đồng hoặc dịch vụ Internet Wi-Fi VNPT trong thời gian diễn ra chương trình.

Đặc biệt, Sound Freedom mùa 3 sẽ được VinaPhone “nâng cấp full set” từ sân khấu, âm thanh, ánh sáng cho đến công nghệ tương tác số, biến mỗi đêm diễn thành một lễ hội trọn vẹn, mang âm nhạc và công nghệ đến gần hơn với người trẻ trên khắp Việt Nam.

Đặc biệt, mùa này VinaPhone “chơi lớn”, mang cả “vũ trụ công nghệ” vào lễ hội. Tại mỗi điểm dừng, khán giả không chỉ chìm đắm trong âm nhạc mà còn có thể trải nghiệm mạng 5G siêu tốc, thỏa sức livestream, quay clip và chia sẻ “khoảnh khắc cháy” theo thời gian thực. Khu game và mini game công nghệ sôi động, khu trải nghiệm ứng dụng MyVNPT với loạt tiện ích số cực chill, và ưu đãi dành riêng cho hội viên VinaPhone Plus.

Từ 2023 đến nay, Sound Freedom by VinaPhone đã trở thành chuỗi nhạc hội “hot” dành cho giới trẻ Việt, đi qua hàng loạt địa phương từ Hải Phòng, Nghệ An, Buôn Ma Thuột đến Bình Dương, Cần Thơ, Cà Mau. Mùa 2 (2024), chương trình tiếp tục ghi dấu ấn với hành trình Thanh Hóa, Bình Dương, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Cà Mau.

Với mùa 3, hành trình này trở lại hoành tráng hơn, công nghệ hiện đại hơn, và “chất trẻ” cũng mạnh mẽ hơn. Ninh Bình, vùng đất giao thoa giữa di sản và sức trẻ sẽ là nơi khởi đầu cho mùa lễ hội mới, nơi âm nhạc, công nghệ và cảm xúc hòa làm một.

Khán giả trên cả nước có thể theo dõi livestream và các nội dung độc quyền trên Truyền hình MyTV và Fanpage VNPT VinaPhone, để không bỏ lỡ những khoảnh khắc bùng nổ của đại nhạc hội, cập nhật lịch trình và line-up tiếp theo.

Ngọc Minh