Chuyển đổi số cần đi cùng nguồn cung thực chất

Sự phát triển của các nền tảng số đang giúp hoạt động xúc tiến thương mại vượt qua các giới hạn địa lý. Doanh nghiệp Việt Nam từ đó cũng có thể tiếp cận thị trường quốc tế nhanh hơn, trong khi nhà mua hàng dễ dàng tìm kiếm hàng nghìn nhà cung cấp tại nhiều quốc gia.

Tuy nhiên, trong hoạt động tìm kiếm và lựa chọn nguồn cung, việc nhà mua hàng quốc tế tìm thấy thông tin doanh nghiệp trực tuyến không đồng nghĩa với việc họ đã lựa chọn được đối tác phù hợp. Trước khi đưa ra quyết định, nhà mua hàng quốc tế thường cần xác minh nhiều yếu tố như năng lực sản xuất, sản lượng tối thiểu có thể đáp ứng, công suất tối đa, thời gian giao hàng, chứng nhận, khả năng gia công theo yêu cầu hoặc thiết kế riêng, quy trình kiểm soát chất lượng và kinh nghiệm xuất khẩu sang thị trường mục tiêu.

Chính vì vậy, thay vì chỉ xây dựng danh mục doanh nghiệp, nền tảng VinaSources hướng tới việc tổ chức thông tin nguồn cung theo năng lực thực tế, từ đó tăng khả năng đối chiếu với từng yêu cầu mua hàng cụ thể.

Mở rộng liên kết với hiệp hội và hợp tác xã

Để phát triển nguồn cung có chiều sâu, VinaSources tăng cường kết nối với các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất, hiệp hội ngành hàng, tổ chức xúc tiến thương mại và hệ thống Liên minh Hợp tác xã tại Việt Nam. Đây là những mạng lưới tập hợp nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có thế mạnh trong các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, tre, mây, cói, gỗ, dệt thủ công và các sản phẩm đặc trưng địa phương.

Nhiều nhóm sản phẩm có tiềm năng tạo khác biệt cho Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, song khoảng cách từ một sản phẩm tốt đến một sản phẩm sẵn sàng cho thị trường quốc tế vẫn còn đáng kể.

Thông qua mạng lưới hiệp hội và hợp tác xã, VinaSources kỳ vọng tiếp cận sâu hơn tới các nguồn cung tiềm năng, đồng thời hỗ trợ nhà sản xuất từng bước nhận diện những tiêu chí cần hoàn thiện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu quốc tế.

Từ nhu cầu của người mua hàng quốc tế đến năng lực nhà sản xuất

Một trong những định hướng của VinaSources là bắt đầu từ nhu cầu thực tế của thị trường. Khi tiếp nhận yêu cầu tìm kiếm nguồn cung từ nhà mua hàng quốc tế, các thông tin về sản phẩm, thông số kỹ thuật, số lượng, thị trường tiêu thụ, mức giá mục tiêu, chứng nhận, thời gian giao hàng và điều kiện thương mại được làm rõ trước khi tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp. Từ đó, yêu cầu của nhà mua hàng quốc tế có thể được đối chiếu với năng lực của các doanh nghiệp trong mạng lưới, thay vì chỉ gửi đến một danh sách nhà cung cấp theo ngành hàng.

Ở chiều ngược lại, quá trình này cũng cung cấp thêm dữ liệu để nhà sản xuất Việt Nam hiểu rõ hơn thị trường quốc tế đang cần gì. Nhiều doanh nghiệp có sản phẩm và năng lực sản xuất tốt nhưng thông tin phục vụ hoạt động thương mại quốc tế chưa được chuẩn hoá. Vì vậy, VinaSources hướng tới vừa kết nối giao thương, vừa hỗ trợ các nhà cung cấp hoàn thiện thông tin thương mại và nâng cao mức độ sẵn sàng khi làm việc với khách hàng quốc tế.

Kết hợp công nghệ với mạng lưới sản xuất thực tế

Với định hướng của VinaSources, công nghệ có thể giúp hoạt động sourcing nhanh chóng và chính xác hơn nhưng không thể thay đổi hoàn toàn quá trình xác minh năng lực và xây dựng niềm tin giữa các bên.

Một quyết định mua hàng B2B không chỉ dựa trên chất lượng sản phẩm mẫu mà còn phụ thuộc vào tính pháp lý của doanh nghiệp, khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn, chứng nhận và yêu cầu kiểm nghiệm của thị trường, cùng với năng lực sản xuất, kiểm soát chất lượng, tiến độ giao hàng và khả năng xử lý vấn đề phát sinh.

Do đó, VinaSources phát triển theo hướng kết hợp dữ liệu số, quy trình khớp nguồn cung và nhu cầu mua hàng B2B và mạng lưới kết nối trực tiếp với doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. Công nghệ hỗ trợ tổ chức dữ liệu, phân loại nhà cung cấp, quản lý RFQ và rút ngắn quá trình đối chiếu cung - cầu. Trong khi đó, quan hệ với hiệp hội, hợp tác xã và cộng đồng doanh nghiệp giúp mở rộng nguồn cung có tính xác thực và chuyên sâu hơn.

Qua đó, doanh nghiệp Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận trực tiếp với nhu cầu mua hàng quốc tế, từng bước củng cố hình ảnh Việt Nam không chỉ là nơi sản xuất hàng hóa, mà còn là một nguồn cung được nhà mua hàng quốc tế chủ động tìm kiếm và lựa chọn.

VinaSources là nền tảng tìm kiếm nguồn hàng B2B “Made in Vietnam” thuộc hệ sinh thái LeadsGen Group, kết nối nhà mua hàng quốc tế với các nhà sản xuất Việt Nam và mạng lưới đối tác trong chuỗi cung ứng. Nền tảng ứng dụng công nghệ để hỗ trợ sourcing, quản lý nguồn cung, chất lượng, logistics và rút ngắn quá trình đưa hàng Việt ra thị trường toàn cầu. Tham khảo thông tin website tại: https://vinasources.com/en VinaSources hướng tới xây dựng hệ sinh thái nguồn cung Việt Nam minh bạch, hiệu quả, giúp doanh nghiệp trong nước mở rộng cơ hội tiếp cận khách hàng quốc tế và nâng cao vị thế sản phẩm Việt trên thị trường toàn cầu.

(Nguồn: Công ty TNHH VinaSources)