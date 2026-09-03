Số liệu do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố sáng 3/9 cho thấy trong tháng 8/2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 109,7 tỷ USD, giảm 0,1% so với tháng trước và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ USD. Theo cơ quan thống kê, đây là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu tăng 22,4%; nhập khẩu tăng 35,3%.

Về xuất khẩu, kim ngạch hàng hóa trong tháng 8/2026 đạt 54,79 tỷ USD, tăng 3,2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,5 tỷ USD, tăng 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI, kể cả dầu thô) đạt 44,29 tỷ USD, tăng 3,4%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 8/2026 tăng 26%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14,1%, khu vực FDI (kể cả dầu thô) tăng 29,2%.

8 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 770,14 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Ảnh: Hoàng Hà

Tính chung 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 374,84 tỷ USD, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 74,47 tỷ USD, tăng 7,4%, chiếm 19,9% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực FDI (kể cả dầu thô) đạt 300,37 tỷ USD, tăng 26,9%, chiếm 80,1%.

Trong 8 tháng năm 2026 có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 93,6% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong đó, có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70%, đó là: Điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; điện thoại các loại và linh kiện; hàng dệt, may; giày dép; phương tiện vận tải và phụ tùng; gỗ và sản phẩm gỗ.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2026 đạt 54,91 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 12,82 tỷ USD, giảm 7,1%; khu vực FDI đạt 42,09 tỷ USD, giảm 1,8%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 8/2026 tăng 37,9%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 19,7%; khu vực FDI tăng 44,6%.

Tính chung 8 tháng năm 2026, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 395,3 tỷ USD, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt gần 105,1 tỷ USD, tăng 23,7%; khu vực FDI đạt 290,2 tỷ USD, tăng 40,1%.

Trong 8 tháng năm 2026 có 43 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm 93,9% tổng kim ngạch nhập khẩu. Trong đó, có 3 mặt hàng nhập khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 55,5%, đó là: Điện tử, máy tính và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; vải.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 122 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 161,9 tỷ USD.

Trong 8 tháng năm 2026, xuất siêu sang Hoa Kỳ đạt 106,6 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU 31,4 tỷ USD, tăng 22,8%; xuất siêu sang Nhật Bản 2,4 tỷ USD, tăng 58,0%.

Nhập siêu từ Trung Quốc 107,7 tỷ USD, tăng 41,7%; nhập siêu từ Hàn Quốc 37,8 tỷ USD, tăng 89,4%; nhập siêu từ ASEAN 13,5 tỷ USD, tăng 43,4%.

Theo Cơ quan thống kê, cán cân thương mại hàng hóa tháng 8 nhập siêu 0,12 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2026, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 14,02 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 30,6 tỷ USD; khu vực FDI (kể cả dầu thô) xuất siêu 10,14 tỷ USD.