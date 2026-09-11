Kết quả kinh doanh ổn định ở mức trên 20.000 xe/tháng dù trùng với tháng Ngâu (tháng 7 Âm lịch) tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của ô tô điện và vị thế dẫn đầu của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam trong 24 tháng liên tiếp.

VinFast duy trì vị thế số 1 thị trường Việt Nam với doanh số 20.161 xe trong tháng 8

Dẫn đầu toàn dải sản phẩm ô tô điện VinFast trong tháng 8 là mẫu xe VF 3, với 6.453 xe tới tay khách hàng, nâng tổng số lũy kế từ đầu năm lên 35.798 xe. Thiết kế cá tính, kích thước nhỏ gọn, dễ mua, dễ sử dụng là những ưu điểm giúp VF 3 ngày càng chinh phục được nhiều khách hàng trên khắp toàn quốc, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ trung, sành điệu, lần đầu sở hữu ô tô.

VF 3 là lựa chọn của số đông người dùng Việt

Xếp thứ hai trong danh sách bán chạy của VinFast tháng 8/2026 là mẫu A-SUV VF 5, với 4.265 xe (bao gồm phiên bản Herio Green), nâng tổng số xe đến tay khách hàng từ đầu năm lên 27.948 xe.

Limo Green tiếp tục duy trì sức bán ấn tượng với 4.203 xe trong tháng 8 và 34.991 xe lũy kế từ đầu năm. Khả năng vận hành bền bỉ, không gian rộng rãi cùng chi phí sử dụng siêu tiết kiệm giúp mẫu MPV điện 7 chỗ của VinFast trở thành lựa chọn tối ưu cho kinh doanh dịch vụ vận tải.

VF 5 có tệp khách hàng đa dạng bậc nhất thị trường ô tô Việt Nam

Các mẫu xe bán chạy tiếp theo của VinFast trong tháng 8/2026 lần lượt là: VF 6 (1.256 xe), VF 8 (834 xe), Minio Green (698 xe), VF 7 (695 xe)… Trong đó, với doanh số cộng dồn tương ứng là 15.943 xe và 7.820 xe, VF 6 và VF 7 đang là những mẫu xe được khách hàng ưa chuộng hàng đầu trong phân khúc B-SUV và C-SUV, vượt qua nhiều mẫu xe chạy xăng trên thị trường.

Limo Green là dòng MPV được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu cho biết: “Việt Nam đang là một trong những thị trường có tốc độ chuyển đổi sang xe điện nhanh nhất thế giới, với thị phần xe điện ngày càng tăng trong thời gian qua. Kết quả kinh doanh ấn tượng của VinFast với 20.161 xe bàn giao trong tháng 8 - giai đoạn thường được xem là thấp điểm của thị trường do trùng với tháng Ngâu - chính là minh chứng rõ nét nhất. Tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ của người tiêu dùng cùng kế hoạch bàn giao và ra mắt các dòng xe mới trong 4 tháng cuối năm, VinFast sẽ sớm phá kỷ lục doanh số đã xác lập trong năm 2025 để tạo nên những dấu son mới trên thị trường ô tô Việt Nam.”

VF 6 là dòng xe bán chạy nhất phân khúc B-SUV tại Việt Nam

Tính từ tháng 9/2024 đến nay, VinFast đã có 24 tháng giữ vững ngôi vị hãng xe số một thị trường ô tô Việt Nam, với thị phần ngày càng gia tăng. Trong đó, 175.099 xe VinFast bán ra trong năm 2025 hiện đang là mức doanh số kỷ lục mà một thương hiệu ô tô đạt được trong một năm tại thị trường Việt Nam từ trước đến nay.

Theo kế hoạch, VinFast sẽ đẩy mạnh bàn giao hai mẫu xe đang được khách hàng mong đợi là VF 8 thế hệ mới và VF 2, đồng thời hãng dự kiến sẽ giới thiệu thêm các dòng sản phẩm mới ngay trong năm 2026. Khách hàng mua các dòng ô tô điện hiện hành của VinFast sẽ được miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green đến hết ngày 10/2/2029, đồng thời được hưởng các chính sách ưu đãi hấp dẫn áp dụng riêng cho một số dòng xe.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ đại lý phân phối gần nhất hoặc tổng đài CSKH 1900 23 23 89.

Thu Loan