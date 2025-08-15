Chính sách mới giúp xe máy điện VinFast có thời hạn bảo hành dài gấp đôi nhiều thương hiệu xe máy xăng trên thị trường, khẳng định chất lượng, độ bền và sự an toàn của các dòng xe máy điện VinFast.

Chính sách bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin, không giới hạn số km sẽ được áp dụng đồng loạt cho tất cả các dòng xe máy điện VinFast sử dụng pin LFP bán ra thị trường từ ngày 15/08/2025.

Không chỉ mang lại sự an tâm tối đa cho khách hàng trong quá trình sử dụng xe, chính sách bảo hành tốt nhất thị trường được VinFast triển khai cho các dòng xe máy điện là lời khẳng định cho chất lượng, độ bền sản phẩm và cam kết đồng hành lâu dài của VinFast với người tiêu dùng.

Đặc biệt, với thời hạn bảo hành chính hãng lên đến 8 năm, pin LFP sử dụng trong các dòng xe máy điện VinFast là linh kiện được bảo hành dài nhất trên thị trường xe máy hiện nay, với nhiều ưu điểm vượt trội như tuổi thọ cao, hiệu suất ổn định, khả năng chịu nhiệt tốt, đảm bảo an toàn về cháy nổ. Ngoài ra, pin LFP đang dùng cho các dòng xe máy điện VinFast thế hệ mới không chứa các thành phần kim loại hiếm như Coban, Niken… nên thân thiện hơn với môi trường.

Ông Hoàng Hà - Phó Tổng giám đốc kinh doanh xe máy điện VinFast, cho biết: “Thông qua việc áp dụng chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, gấp đôi so với nhiều thương hiệu xe máy xăng truyền thống, VinFast mong muốn mang đến cho người dùng xe máy điện chính hãng sự an tâm tuyệt đối, qua đó xóa bỏ rào cản tâm lý, tạo thêm động lực để người dân chuyển đổi xanh sang sử dụng xe điện. Với Xe tốt - Giá tốt - Chính sách hậu mãi cực tốt, VinFast tự tin có thể đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của người dân, giúp hành trình chuyển đổi xanh trở nên thuận tiện, dễ dàng cho tất cả mọi người”.

Song song với chính sách bảo hành tốt nhất thị trường, VinFast đang áp dụng một loạt chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua và sử dụng xe máy điện, như miễn phí sạc pin tại các trạm sạc V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 31/5/2027, tặng 100% lệ phí trước bạ cho các khách hàng tại Hà Nội, An Giang (đến hết ngày 24/10/2025) và TP.HCM (đến hết ngày 31/10/2025)... Ngoài ra, khách hàng tại 3 địa phương trên còn được VinFast tặng 10% giá xe và hỗ trợ vay trả góp tới 80-90% giá xe. VinFast cũng đang phối hợp với các đối tác và nhà phân phối tổ chức chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tại nhiều địa phương trên cả nước để hỗ trợ khách hàng chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện.

VinFast hiện đang sở hữu mạng lưới gần 500 cửa hàng kinh doanh và gần 400 xưởng dịch vụ xe máy điện chính hãng trên toàn quốc, đồng thời vẫn đang tiếp tục mở rộng để giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận, mua và sử dụng các dòng xe máy điện thông minh, thân thiện với môi trường.

Thế Định