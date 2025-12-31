Sản lượng 200.000 xe sản xuất tại nhà máy VinFast Hải Phòng trong năm 2025 bao gồm xe bán tại Việt Nam và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế. Ngoài tổ hợp sản xuất tại Hải Phòng, trong năm 2025, VinFast cũng đã đưa vào vận hành 3 nhà máy khác tại Hà Tĩnh (Việt Nam), Tamil Nadu (Ấn Độ) và Tây Java (Indonesia).

Chiếc xe thứ 200.000 lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của nhà máy VinFast Hải Phòng trong năm 2025 là Limo Green - mẫu MPV 7 chỗ thuần điện đang gây sốt tại Việt Nam với kỷ lục doanh số 9.642 xe bán ra chỉ trong tháng 11/2025. Đây cũng là mẫu ô tô đạt số lượng xe bán ra trong một tháng nhiều nhất từ trước đến nay, đóng góp vào kỷ lục doanh số cao nhất trong lịch sử ngành xe Việt Nam do VinFast đang thiết lập.

Theo VinFast, chỉ tính riêng trong tháng 12 cao điểm cuối năm, công suất của nhà máy đã được nâng lên mức tối đa, đạt gần 26.000 xe xuất xưởng trong tháng. Công suất kỷ lục được ghi nhận vào ngày 14/12/2025, với 1.062 xe xuất xưởng, đạt trung bình gần 43 xe/giờ. Mức công suất tương đương với những nhà máy Giga (Gigafactory) lớn bậc nhất thế giới, thể hiện năng lực tối ưu hóa sản xuất ở mức rất cao của nhà máy VinFast Hải Phòng, với hơn 1.200 robot ABB, hơn 18.000 nhân sự làm việc 3 ca linh hoạt và quy trình tự động hóa lên tới 90%.

Ngoài ô tô điện, tổ hợp nhà máy VinFast Hải Phòng cũng ghi nhận sản lượng cao kỷ lục trong năm 2025 đối với xe máy điện và xe buýt điện, minh chứng cho xu hướng giao thông xanh đang diễn ra mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của người dân.

Ông Trịnh Văn Ngân - Phó Tổng giám đốc Sản xuất VinFast toàn cầu cho biết: “Cột mốc 200.000 ô tô điện xuất xưởng trong năm 2025 chỉ tính riêng tại nhà máy VinFast Hải Phòng là minh chứng cho trí tuệ, năng lực và sức lao động bền bỉ của hơn 18.000 cán bộ nhân viên đang làm việc tại nhà máy. Đây là dấu mốc quan trọng và vô cùng ý nghĩa, giúp chúng tôi tự tin hơn trên hành trình chinh phục những mục tiêu đầy thách thức phía trước, để chứng minh cho thế giới thấy chất lượng, đẳng cấp của thương hiệu ô tô Việt Nam nói riêng và con người Việt Nam nói chung. Với việc mở rộng mạng lưới sản xuất sang các thị trường trọng điểm là Ấn Độ và Indonesia, tôi tin tưởng rằng VinFast trong năm 2026 và các năm tiếp theo sẽ có những bước phát triển đột phá, nhanh hơn, mạnh hơn so với năm nay.”

Tính đến hết tháng 11/2025, VinFast đã bán ra tổng cộng 147.450 xe ô tô điện các loại, khẳng định vị thế dẫn đầu tuyệt đối tại thị trường nội địa. Với lượng xe xuất xưởng đạt mức kỷ lục trong tháng 12, dự kiến VinFast sẽ kết thúc năm 2025 với doanh số và thị phần cao nhất trong lịch sử ngành ô tô Việt Nam.

