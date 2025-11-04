Hãng sản xuất ô tô Đức Mercedes-Benz vừa trình làng nguyên mẫu Vision Iconic, chiếc xe đầu tiên có tính năng “sơn năng lượng mặt trời” - giải pháp quang điện mới của hãng, tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải ở Trung Quốc.

Nhà sản xuất ô tô này cho biết, lớp phủ “sơn năng lượng mặt trời” bao gồm các mô-đun sáng tạo chỉ dày 5 micromet, có thể được phủ lên thân xe “như một lớp bột siêu mỏng” hoặc các vật liệu nền khác.

Lớp sơn sử dụng công nghệ hạt nano tiên tiến, cho phép tới 94% năng lượng mặt trời đi qua và chuyển hóa thành điện năng. Mỗi mô-đun nặng 50 gram/m2, mỏng hơn sợi tóc người, và đạt hiệu suất khoảng 20% trên diện tích bề mặt 11m2, tương đương với một chiếc SUV cỡ trung bình.

Xe ô tô đầu tiên có tính năng “sơn năng lượng mặt trời”. Ảnh: Mercedes-Benz

Cũng theo Mercedes, lớp phủ này có thể tạo ra điện năng đủ cho xe chạy quãng đường lên đến 12.000km mỗi năm dưới điều kiện bức xạ tiêu chuẩn tại cơ sở của hãng ở Stuttgart (Đức), hoặc lên đến 20.000km ở Bắc Kinh.

Lớp sơn năng lượng mặt trời có thể được áp dụng với bất kỳ màu sơn nào và không sử dụng silicon hoặc vật liệu đất hiếm. Nó có thể tạo ra năng lượng khi xe tắt máy và lưu trữ trực tiếp trong pin.

Vision Iconic thể hiện tầm nhìn của chúng tôi về tương lai của sự di chuyển”, Markus Schäfer, thành viên Ban giám đốc Mercedes-Benz Group AG, nói.

Vị này khẳng định rằng với những đổi mới mang tính đột phá như tính toán thần kinh mô phỏng, hệ thống lái bằng dây, sơn năng lượng mặt trời và khả năng lái tự động cấp độ 4, kết hợp cùng các công nghệ tiên tiến, hãng đang từng bước định hình những tiêu chuẩn mới cho kỷ nguyên điện hóa và chuyển đổi số.

Nguyên mẫu này được trang bị khả năng tính toán thần kinh mô phỏng, giúp giảm tới 90% năng lượng tiêu thụ cho quá trình xử lý dữ liệu, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho các hệ thống lái tự động. Ngoài ra, Vision Iconic còn sử dụng hệ thống lái bằng dây, loại bỏ hoàn toàn liên kết cơ học giữa vô lăng và bánh trước, giúp tiết kiệm không gian và tối giản thiết kế nội thất.

Theo PV