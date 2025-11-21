Sự kiện này tiếp tục thể hiện những dấu ấn mạnh mẽ của VinFast tại Indonesia thời gian qua, qua đó khẳng định vai trò, uy tín và tầm nhìn của hãng trong tiến trình thúc đẩy giao thông xanh tại quốc gia vạn đảo.

Ở hạng mục doanh nghiệp, VinFast được trao giải “Thương hiệu tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”. Giải thưởng tôn vinh cách tiếp cận toàn diện của VinFast đối với giao thông xanh, từ sản xuất, phân phối, hạ tầng sạc, hậu mãi cho đến các sáng kiến giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng Indonesia, như chính sách thuê pin tiên phong. Những nỗ lực này đã góp phần thiết thực vào sự phát triển nền kinh tế xanh của xứ vạn đảo thông qua tạo việc làm mới, tăng cường năng lực tự chủ công nghiệp, và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang phương thức di chuyển bền vững.

Chiến lược xây dựng hệ sinh thái di chuyển xanh là trọng tâm trong hoạt động của VinFast. Hãng từng bước mở rộng hệ sinh thái gồm xe điện, mạng lưới đại lý và xưởng dịch vụ ủy quyền trên toàn Indonesia. Bên cạnh việc xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện tại Subang, VinFast đã hợp tác với các đối tác chiến lược như Green SM và V-Green để củng cố hạ tầng sạc và dịch vụ vận hành.

Cũng tại sự kiện, mẫu VinFast VF 7 thuộc phân khúc C được vinh danh là “Mẫu SUV cỡ nhỏ xuất sắc nhất năm” vì mang đến sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế châu Âu hiện đại, công nghệ thông minh, và khả năng đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thực tế. Mẫu xe được nhìn nhận là lựa chọn phù hợp với người tiêu dùng Indonesia, qua đó thể hiện cam kết của VinFast đối với các sản phẩm thân thiện môi trường.

Road to CNBC Indonesia Awards là hạng mục quan trọng trong hệ thống giải thưởng thường niên của CNBC Indonesia, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp bền vững có đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia. Giám khảo giải thưởng bao gồm các chuyên gia trong ngành, đại diện giới học thuật, biên tập viên kinh tế cấp cao và đại diện cơ quan quản lý. Các quyết định trao thưởng được đưa ra trên cơ sở kết quả nghiên cứu của đội ngũ độc lập từ CNBC, giúp bảo đảm tính minh bạch và khách quan.

Trước đó, VinFast cũng tạo dấu ấn mạnh mẽ tại CNN Indonesia Awards 2025 khi giành hai giải thưởng “Đổi mới xuất sắc trong giao thông điện bền vững” và “Đóng góp nổi bật cho phát triển năng lượng độc lập”, nhờ mang đến mô hình kinh doanh mới giúp người dân tiếp cận xe điện dễ dàng hơn, qua đó thúc đẩy giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch và đóng góp cho mục tiêu tự chủ năng lượng của Indonesia.

Ông Kariyanto Hardjosoemarto, Tổng Giám đốc VinFast Indonesia, chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào khi nhận được cú đúp giải thưởng và xem đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của VinFast tại Indonesia. Tôi tin rằng đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi lợi ích của nó lan tỏa đến cộng đồng, và đó là động lực xuyên suốt để VinFast tiếp tục mở rộng hệ sinh thái xe điện toàn diện nhằm mang lại trải nghiệm thuận tiện hơn cho người dùng, đồng thời đồng hành cùng Indonesia hướng tới tương lai xanh và văn minh hơn”.

Bên cạnh các giải thưởng từ CNN và CNBC, VinFast cũng ghi dấu ấn tại Indonesia với kỷ lục bốn giải thưởng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Surabaya 2025. Mẫu mini SUV VF 3 của hãng được vinh danh là “Tân binh xe điện ấn tượng nhất” tại Carvaganza Editors’ Choice Awards. Trên trường quốc tế, VinFast được Tạp chí Time đưa vào danh sách 500 “Công ty tốt nhất châu Á Thái Bình Dương 2025” và đạt nhiều giải thưởng tại Effie Awards châu Á Thái Bình Dương.

Với dải sản phẩm đa dạng và hệ sinh thái toàn diện, trên tinh thần đóng góp thực chất cho thị trường hiện diện, VinFast đang củng cố vị thế tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm các thị trường trọng điểm như Indonesia.

Thế Định