Chương trình tri ân khách hàng xe xăng được VinFast triển khai từ ngày 2/7/2026 nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa của chiến dịch “Mãnh liệt Vì tương lai xanh”, hướng đến mục tiêu thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh, góp phần giảm phát thải và kiến tạo môi trường sống xanh hơn cho người dân.

Cụ thể, các khách hàng từng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast sẽ nhận được voucher có mệnh giá tương ứng với xe đã mua là 30 triệu (Fadil), 60 triệu (Lux A2.0) và 80 triệu đồng (Lux SA2.0).

Voucher được định danh theo tên khách hàng và số khung (VIN) của xe, hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2026. Voucher không có giá trị chuyển nhượng nhưng có thể áp dụng cho người thân (bao gồm tứ thân phụ mẫu, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột, anh chị em ruột bên vợ/chồng) hoặc công ty do chính chủ đứng tên khi mua xe điện VinFast mới.

Dải sản phẩm ô tô điện VinFast phủ khắp các phân khúc, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng của người dùng

Mỗi khách hàng nhận được tối đa 2 voucher tính theo giá trị cao nhất (trường hợp khách hàng từng sở hữu nhiều xe xăng); và được áp dụng tối đa 1 voucher cho mỗi lần mua xe VinFast mới. Voucher sẽ được trừ thẳng vào giá và được hưởng trọn vẹn toàn bộ các chính sách ưu đãi, khuyến mại khác đang áp dụng tại thời điểm bán hàng.

Đây là món quà tri ân đặc biệt VinFast dành cho khách hàng tiên phong - những người đã tin tưởng, lựa chọn ô tô thương hiệu Việt ngay từ những ngày đầu. Thông qua món quà ý nghĩa, VinFast muốn tạo thêm động lực để khách hàng có thể nhanh chóng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và tiếp tục đồng hành dài hạn cùng thương hiệu.

Khách hàng từng mua xe xăng trực tiếp từ VinFast sẽ nhận được voucher có mệnh giá 30 triệu (Fadil), 60 triệu (Lux A2.0) và 80 triệu đồng (Lux SA2.0) để chuyển đổi sang xe điện.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu chia sẻ: “Nhờ sự đồng hành, ủng hộ quý báu của những khách hàng tiên phong từ những ngày đầu, VinFast đã tự tin tiến bước và phát triển vượt bậc trong những năm qua, trở thành hãng ô tô số một Việt Nam, mạnh mẽ vươn ra toàn cầu. Chương trình tri ân đặc biệt này chính là món quà cảm ơn ý nghĩa mà VinFast muốn dành tặng cho những khách hàng yêu quý của mình, để cùng nhau kiến tạo nên một tương lai xanh và phát triển bền vững hơn cho đất nước”.

Song song với chương trình tri ân khách hàng xe xăng, VinFast cũng đang triển khai nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua ô tô điện, như hỗ trợ mua xe trả góp với 0 đồng vốn đối ứng, hỗ trợ trực tiếp 6-10% giá xe, miễn phí sạc pin tại trạm sạc công cộng V-Green tới 10/2/2029, cùng những chính sách bảo hành và hậu mãi tốt bậc nhất thị trường.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ đại lý phân phối chính hãng gần nhất, truy cập website: https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc tổng đài CSKH 1900.23.23.89.

Thu Loan