Sự kiện đồng thời cho thấy niềm tin ngày càng lớn của công chúng và chuyên gia trong ngành tại Ấn Độ dành cho tầm nhìn xe điện dài hạn của hãng.

Tại Motoring World Awards 2026, nền tảng ô tô Ấn Độ quy tụ nhiều cây bút giàu kinh nghiệm, VinFast được vinh danh là “Hãng xe đột phá của năm” nhờ màn gia nhập thị trường táo bạo, cách tiếp cận khác biệt về giải pháp di chuyển xanh và nỗ lực xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện. Ban giám khảo đặc biệt đánh giá cao chiến lược phát triển song song danh mục sản phẩm, hạ tầng và dịch vụ của VinFast, phù hợp với nhu cầu chuyển đổi xanh tại Ấn Độ.

Sức mạnh danh mục sản phẩm của VinFast tiếp tục được khẳng định khi VF 7 đồng thời nhận hai danh hiệu: “SUV điện của năm” tại Car India Awards 2026, được tổ chức bởi một trong những tạp chí ô tô hàng đầu Ấn Độ và “Ô tô điện của năm” tại Innovation Technology and Imaging Awards 2026 của T3, phiên bản Ấn Độ của tạp chí công nghệ toàn cầu T3. Mẫu xe được đánh giá cao nhờ thiết kế nổi bật, khả năng vận hành, hệ thống an toàn tiên tiến và không gian nội thất giàu công nghệ, đáp ứng tốt nhu cầu người dùng bản địa.

Thuộc phân khúc C-SUV cao cấp, VF 7 sở hữu thiết kế theo triết lý “Vũ trụ Phi đối xứng”, tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ lái và tính năng kết nối thông minh. Cùng với VF 6, mẫu xe đã đạt chứng nhận an toàn 5 sao Bharat NCAP, tiếp tục khẳng định định hướng lấy an toàn làm trọng tâm trong chiến lược sản phẩm của VinFast.

Các giải thưởng mới tiếp tục nối dài danh sách danh hiệu VinFast đã nhận tại Ấn Độ, gồm “Nhà sản xuất xe điện của năm” tại Times Drive Auto Summit & Awards 2026, “Thương hiệu bứt phá của năm” tại Car&Bike Awards 2026, cùng nhiều giải thưởng dành cho VF 6 và VF 7. Những ghi nhận này phản ánh đánh giá tích cực của giới chuyên môn đối với chiến lược đầu tư và định hướng phát triển dài hạn của VinFast tại thị trường.

Ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast India, cho biết: “Việc được vinh danh là ‘Hãng xe đột phá của năm’ ghi nhận cách tiếp cận táo bạo của chúng tôi trong việc thúc đẩy phổ cập xe điện, trong khi các giải thưởng ‘SUV điện của năm’ và ‘Ô tô điện của năm’ dành cho VF 7 tiếp tục khẳng định định hướng mang đến những mẫu xe điện đẳng cấp thế giới cho người tiêu dùng Ấn Độ. Trong quá trình mở rộng hoạt động, chúng tôi tiếp tục cam kết xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện và trải nghiệm sở hữu thuận tiện và đồng bộ cho khách hàng”.

Ông Pablo Chaterji, Tổng Biên tập Motoring World, chia sẻ: “VinFast đã bước vào thị trường Ấn Độ với quyết tâm mà nhiều thương hiệu lâu năm phải mất nhiều năm mới có thể xây dựng được. Hãng sở hữu danh mục sản phẩm đầy đủ, chiến lược giá cạnh tranh và cam kết dài hạn với thị trường. Hệ sinh thái gồm phương tiện, hạ tầng sạc và mạng lưới dịch vụ được phát triển song song cho thấy đây là một nhà sản xuất đã nghiên cứu kỹ về di chuyển điện hóa. Định hướng của hãng rất nghiêm túc và táo bạo, và những gì VinFast đã thực hiện cho tới nay đều đáng để theo dõi”.

Ông Aspi Bhathena, Biên tập viên Car India, nhận định: “Điều khiến tôi ấn tượng ngay khi bước vào xe và cầm lái là khả năng truyền tải sức mạnh rất mượt mà và tuyến tính. Nội thất đơn giản nhưng bố trí hợp lý, khả năng công thái học rất tốt. VinFast có thể mới bắt đầu sản xuất ô tô chưa đầy một thập kỷ, nhưng tốc độ học hỏi của hãng rất đáng ghi nhận. Hãng đã nghiên cứu kỹ lưỡng và nỗ lực tối đa để mang lại trải nghiệm lái xe điện an toàn, thư giãn và dễ chịu nhất có thể”.

Ông Girish Mallya, Biên tập viên T3, cho biết: “VF 7 của VinFast giành giải Ô tô điện của năm tại T3 India Technology Awards 2026 là minh chứng mạnh mẽ cho tầm nhìn táo bạo và kiên định của hãng. Là một trong số ít nhà sản xuất thuần xe điện trên thế giới đã hoàn toàn từ bỏ công nghệ động cơ đốt trong, VinFast dành toàn bộ sự tập trung, đổi mới và nguồn lực cho xe điện. Giải thưởng này không chỉ tôn vinh năng lực kỹ thuật, mà còn ghi nhận cam kết thực sự đối với tương lai bền vững và điện hóa hoàn toàn”.

Trong năm 2026, VinFast tiếp tục mở rộng hiện diện tại Ấn Độ thông qua danh mục sản phẩm đa dạng và hệ sinh thái xe điện toàn diện. Bên cạnh việc ra mắt mẫu VF MPV 7 cao cấp, VinFast triển khai nhiều chính sách nâng tầm trải nghiệm sở hữu như cam kết giá trị mua lại, miễn phí sạc đến tháng 3/2029, bảo hành hàng đầu thị trường, giải pháp tài chính linh hoạt và mở rộng nhanh mạng lưới bán lẻ, hậu mãi tại các khu vực trọng điểm.

(Nguồn: VinFast)