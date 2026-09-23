Xe điện chiếm ưu thế trong nhóm MPV 7 chỗ

Cục diện doanh số nhóm MPV 7 chỗ trong năm 2026 đang nghiêng rõ về các mẫu xe điện. Trong đó, bên cạnh Limo Green dẫn đầu phân khúc, VF MPV 7 cũng nhanh chóng vươn lên nhóm có doanh số cao.

Tính đến hết tháng 7, mẫu xe này đã đạt doanh số 10.851 chiếc, dù mới chỉ bắt đầu đến tay khách hàng từ tháng 2/2026. Đáng chú ý, kết quả trên vẫn cao hơn doanh số lũy kế 8 tháng của nhiều mẫu MPV sử dụng động cơ đốt trong: Mitsubishi Xpander đạt 9.542 xe, Toyota Innova Cross 7.498 xe, Veloz Cross 6.550 xe, Kia Carens 3.173 xe và Hyundai Stargazer 2.397 xe.

Theo giới quan sát, lợi thế của VF MPV 7 đến từ cấu hình đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng linh hoạt của các gia đình Việt. Xe có kích thước 4.740 x 1.872 x 1.734 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm và sàn xe phẳng. Hàng ghế thứ ba có thể gập khi cần ưu tiên hành lý. Người dùng chủ động chia khoảng để chân giữa hai hàng ghế sau, hoặc đổi cách sắp đồ theo số người trên xe.

Khả năng vận hành cũng đáp ứng nhu cầu di chuyển đông thành viên. Động cơ điện đạt công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, cho phản hồi tăng tốc liền mạch. Hệ thống treo độc lập phía sau hấp thụ dao động khi đi qua mặt đường không bằng phẳng, mang tới cảm giác êm ái cho hành khách ở hai hàng ghế phía sau.

Lợi ích kinh tế tăng sự khác biệt

Bên cạnh không gian linh hoạt và khả năng vận hành êm ái, bài toán chi phí cũng là yếu tố giúp VF MPV 7 tăng sức cạnh tranh trong nhóm xe 7 chỗ gia đình.

VF MPV 7 hiện có giá niêm yết 750 triệu đồng. Chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 áp dụng từ ngày 19/9 đến hết 19/12/2026 dành ưu đãi 9% cho khách hàng sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển đổi sang mua VF MPV 7 (tương ứng 67,5 triệu đồng), đưa giá xe sau ưu đãi xuống 682,5 triệu đồng.

Lợi thế còn thể hiện ở chi phí lăn bánh. Hiện tại, các dòng xe thuần điện chạy pin đang được miễn 100% lệ phí trước bạ tới năm 2030. Như vậy, khách hàng mua VF MPV 7 đăng ký xe tại Hà Nội chỉ cần chi thêm lệ phí cấp đăng ký và biển số, phí sử dụng đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cùng phí hồ sơ và giấy chứng nhận kiểm định, tổng dự tính chỉ khoảng 700 triệu đồng, thấp hơn cả giá niêm yết.

Khách hàng cũng có thể vay tới 100% giá trị xe, không cần vốn đối ứng theo chính sách “Mua xe 0 đồng” đến hết ngày 31/12/2026. Phương án này phù hợp với gia đình muốn giữ lại một khoản dự phòng cho học phí, chăm sóc sức khỏe hoặc các kế hoạch khác.

Trong quá trình sử dụng, chủ xe được miễn phí sạc 10 lần/tháng tại hệ thống V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Chi phí năng lượng cho việc đưa đón con, đi làm hay du lịch hằng tháng vì thế gần như về 0 trong hơn 2 năm đầu sử dụng. Với gia đình dùng ô tô thường xuyên, đây là khoản tiết kiệm đáng kể về dài hạn.

Sự kết hợp giữa không gian rộng, vận hành êm ái và chi phí sử dụng thấp giúp VF MPV 7 tạo khác biệt rõ ràng trong phân khúc. Những giá trị thiết thực này cũng lý giải sức hút và đà tăng trưởng doanh số của mẫu xe trong nhóm MPV 7 chỗ dành cho gia đình.

(Nguồn: VinFast)