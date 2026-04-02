Chấm dứt nỗi lo bị ban quản trị chung cư cấm sạc xe điện

Trước đó, đã có trường hợp ban quản trị tòa nhà kiên quyết cấm sạc xe máy điện, xe đạp điện trong hầm với lý do lo ngại cháy nổ và quá tải hệ thống điện.

Anh Trần Hoàng, cư dân một chung cư tại khu vực Cầu Diễn (Hà Nội) cho biết: "Việc sạc xe điện suốt thời gian qua của cư dân gặp không ít khó khăn. Hầm chung cư chỉ có vài ổ cắm điện 220V cho xe máy điện, còn ô tô điện thì hoàn toàn không có trụ sạc nội khu. Tối về muộn là hết chỗ cắm. Có hôm phải chạy gần 3km ra trạm sạc công cộng, rất bất tiện".

Việc sạc pin xe máy điện tại các chung cư còn rất nhiều hạn chế do hệ thống kỹ thuật không đáp ứng. Ảnh: Hoàng Hiệp

"Việc Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng có giải pháp phát triển trạm sạc tại chung cư, chúng tôi thực sự thở phào. Như vậy, việc này sẽ là bắt buộc phải làm và các ban quản lý các tòa nhà không còn lý do để cấm hay làm khó cư dân nữa", anh Hoàng nói.

Anh Nguyễn Ngọc Tư, một cư dân ở khu chung cư Kim Văn Kim Lũ cũng bày tỏ: "Trước đây, việc đầu tư trạm sạc ở khu chung cư là hoàn toàn phụ thuộc vào chủ đầu tư, Nhà nước khuyến khích. Với chỉ đạo mới của Thủ tướng, việc đầu tư này sẽ được coi là bắt buộc và các cơ quan sẽ phải nghiêm túc bắt tay ngay vào việc. Như vậy, người dân chúng tôi cũng yên tâm có thể chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện khi hạ tầng sạc được chú trọng, đầu tư bài bản".

Nhiều người ủng hộ chủ trương phủ sóng phương tiện xanh của Chính phủ nhưng nơi cư trú lại chưa thể đáp ứng được yêu cầu hạ tầng sạc pin cho loại phương tiện này. Ảnh: Hoàng hiệp

Tương tự, chị Trần Ngọc Mai ở chung cư Euro Window (xã Đông Anh, Hà Nội) đánh giá đây là bước đi cần thiết nếu muốn phát triển giao thông xanh một cách thực chất.

"Nhà nước khuyến khích người dân chuyển đổi sang phương tiện không phát thải, nhưng hạ tầng sạc ở chung cư lại đang là điểm nghẽn lớn nhất. Nếu các chung cư được đầu tư lắp đặt trạm sạc cho xe điện, người dân cũng sẽ yên tâm hơn khi sử dụng phương tiện này lâu dài", chị Mai nhận xét.

Chị Trần Thị Ngọc Lan, Trưởng ban quản trị chung cư EcoLife Capitol ở Tố Hữu (Hà Nội) thẳng thắn: "Chúng tôi ủng hộ chủ trương phủ sóng xe điện của Chính phủ. Hệ thống điện của tòa nhà này khi xây dựng ở thời điểm cách đây 10 năm không được tính toán cho hàng chục ô tô điện hay hàng trăm xe điện sạc cùng lúc qua đêm. Quá tải, chập điện hay sự cố pin đều có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, rất cần các bộ, sở ngành ra được quy chuẩn và đầu tư lâu dài, giải quyết được vướng mắc cho dân".

Cần quy chuẩn kỹ thuật rõ ràng, không thể làm nửa vời

Có thể thấy, tại Việt Nam, khi làn sóng xe điện đang bùng nổ, cư dân tại các khu chung cư, đặc biệt là các khu tập thể cũ vẫn đang phải loay hoay trong "cuộc chiến" tìm chỗ sạc pin. Những khoảng trống về hạ tầng kỹ thuật và hành lang pháp lý đang trở thành "nút thắt" cần sớm tháo gỡ.

Trước thực trạng này, Luật Đất đai 2024 đã cho phép kết hợp đa mục đích sử dụng đất. Điều này mở đường cho việc xây dựng các trạm sạc xe điện trên đất công cộng, đất thương mại dịch vụ hoặc thậm chí là tận dụng một phần diện tích bãi đỗ xe hiện hữu mà không phải thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất phức tạp như trước.

Đầu năm 2026, Bộ Xây dựng đã lấy ý kiến đối với dự thảo sửa đổi QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó bổ sung thêm yêu cầu kỹ thuật cho trạm sạc xe điện và trạm đổi pin. Hiện tại, phụ lục XII ban hành kèm Nghị định số 95/2024/NĐ-CP đã quy định, chung cư xếp hạng 1 (chung cư cao cấp) bắt buộc phải có trụ sạc cho xe điện.

Một góc hầm để xe điện tại chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hiệp

Trong khi đó, các công trình xây mới cũng đang chuyển dần từ "khuyến khích" sang "bắt buộc" và dự thảo của Bộ Xây dựng yêu cầu phải dành tỷ lệ diện tích nhất định cho hạ tầng sạc điện. Đối với chung cư cũ, hiện tại vẫn dừng lại ở mức khuyến khích và hỗ trợ việc lắp đặt trạm sạc phải đi kèm với phương án thẩm duyệt PCCC và tách biệt hệ thống điện an toàn.

Theo nhiều chuyên gia, chỉ đạo mới của Chính phủ tháo gỡ tư tưởng "không quản được thì cấm" đang tồn tại ở nhiều chung cư hiện nay. Tuy nhiên, để chính sách này đi vào thực tế một cách an toàn, mang lại sự an tâm cho cả người dùng xe điện lẫn những cư dân khác, các bộ ngành liên quan cần sớm cụ thể hóa bằng những quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc.

Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Báo VietNamNet theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!