VinFast VF Wild có giá niêm yết 860 triệu đồng đối với ba màu cơ bản là đen, đỏ và trắng, riêng màu bạc có giá 872 triệu đồng. Khách hàng sẽ được ưu đãi ngay 61 triệu đồng/xe khi đặt cọc trong giai đoạn từ ngày 25/9 đến hết ngày 30/9/2026, với số tiền đặt cọc 15 triệu đồng/xe, không hoàn hủy, chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hai bên hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên.

Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến tại website https://vinfastauto.com/vn_vi hoặc tại hệ thống đại lý phân phối chính hãng VinFast trên toàn quốc.

Bên cạnh ưu đãi đặt cọc sớm, khách hàng đang sở hữu xe ô tô xăng, xe máy xăng của thương hiệu bất kỳ hoặc ô tô điện, xe máy điện của VinFast khi mua VF Wild còn được ưu đãi thêm 5% theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 đang được VinFast áp dụng rộng rãi đến hết ngày 19/12/2026. Ngoài ra, chủ sở hữu xe VF Wild vẫn được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

Là mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEVeb) tiên phong tại thị trường Việt Nam với khả năng vận hành thuần điện trên 250 km, VF Wild được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% dành cho xe thuần điện, qua đó giúp khách hàng tiết kiệm một khoản chi phí lăn bánh đáng kể.

Bà Dương Thị Thu Trang - Phó Tổng giám đốc Kinh doanh ô tô VinFast toàn cầu chia sẻ: “VF Wild là dòng sản phẩm đột phá của VinFast, có thể đáp ứng mọi nhu cầu và giải quyết mọi băn khoăn của khách hàng về một mẫu ô tô thuần điện. Xe vừa đẹp và cá tính để đi phố, vừa mạnh mẽ và bền bỉ để chinh phục những hành trình xa, đặc biệt vẫn siêu tiết kiệm và thân thiện với môi trường nhờ hệ truyền động hoàn toàn bằng điện, khách hàng có thể sạc pin để vận hành thuần điện mà không cần nhờ đến sự hỗ trợ thêm của máy phát. Tôi tin rằng với nhiều ưu điểm vượt trội, VF Wild sẽ được đông đảo khách hàng đón nhận và mang đến một làn gió mới cho thị trường trong thời gian tới”.

VF Wild được trang bị bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho phép xe chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC), đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển thường nhật trong vài ngày. Hệ thống REEV (Range Extended Electric Vehicle) giúp bổ sung năng lượng, nâng tổng quãng đường di chuyển được lên tới hơn 1.000 km, mang lại sự yên tâm cho người dùng trong những hành trình dài.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, trong đó thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm, trục cơ sở dài 3.258 mm, vừa đảm bảo không gian cabin rộng rãi, vừa tối ưu công năng sử dụng.

Hướng tới là mẫu xe điện đáp ứng mọi nhu cầu đa dạng của khách hàng, VF Wild được trang bị tính năng V2L cho phép xe cấp điện cho các thiết bị bên ngoài để sử dụng khi cần thiết. Ngoài ra, xe còn được trang bị nhiều tính năng thông minh hấp dẫn như trợ lý ảo 3.0 với khả năng nhân bản giọng nói và trò chuyện tự nhiên; giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch; cập nhật phần mềm từ xa qua giao thức FOTA; theo dõi sức khỏe pin và ghi nhận hành vi lái xe…

Theo kế hoạch, những chiếc VF Wild đầu tiên có thể được bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 10/2026. Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng liên hệ đại lý phân phối chính hãng gần nhất, truy cập website vinfastauto.com hoặc tổng đài CSKH 1900 23 23 89.

Thu Loan