Chip chính xác cấp nguyên tử, da điện tử giúp robot cảm nhận xúc giác hay công nghệ tái chế phụ phẩm tôm thành nguyên liệu có giá trị không chỉ mở ra hướng đi công nghệ mới mà còn đặt nền móng cho các thị trường tương lai.

Hành trình đưa những phát minh này từ phòng thí nghiệm đến ứng dụng thương mại sẽ được chia sẻ tại sự kiện “Diễn thuyết truyền cảm hứng: Công nghệ đột phá tương lai” do Quỹ VinFuture tổ chức ngày 07/12 tại Hà Nội.

Phiên diễn thuyết buổi chiều với chủ đề “Từ đột phá khoa học đến doanh nghiệp công nghệ”, sẽ diễn ra từ 13h30 đến 16h30, ngày 07/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, Hà Nội. Sự kiện quy tụ bốn nhà khoa học và doanh nhân gồm GS. Michelle Simmons, GS. Omid Kavehei, GS. Benjamin Tee và ông Phan Thanh Lộc, mang đến những câu chuyện thực tiễn về phát triển sản phẩm, xây dựng doanh nghiệp và mở rộng ứng dụng của các thành tựu khoa học.

Khởi tạo ngành công nghiệp mới từ "thế giới lượng tử"

Thao tác trực tiếp với từng nguyên tử từng bị xem là câu chuyện khoa học viễn tưởng, nhưng nay đã được ứng dụng để phát triển các sản phẩm công nghệ. GS. Michelle Simmons, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành của Silicon Quantum Computing (SQC), đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng khi tiên phong phát triển công nghệ chế tạo thiết bị điện tử trên nền silicon ở cấp độ nguyên tử.

Bà cùng các cộng sự đã đạt được bước tiến đột phá khi đặt từng nguyên tử vào silicon với độ chính xác tới 0,13 nanomet. Công nghệ chế tạo độc quyền này đã trở thành nền tảng để tạo ra Watermelon™ - dòng chip trí tuệ nhân tạo được tăng cường bằng công nghệ lượng tử đang được cung cấp cho các khách hàng trong lĩnh vực năng lượng, viễn thông và giao dịch tài chính tần suất cao.

Thành tựu của GS. Simmons đã mở ra những bước tiến trong năng lực tính toán, mở ra triển vọng tiếp cận các bài toán phức tạp vượt ngoài khả năng của máy tính truyền thống như thiết kế thuốc và vật liệu mới.

Công nghệ chế tạo linh kiện trên nền silicon với độ chính xác cấp nguyên tử của GS. Michelle Simmons là nền tảng phát triển dòng chip trí tuệ nhân tạo được tăng cường bằng công nghệ lượng tử Watermelon™. Ảnh: Silicon Quantum Computing (SQC).

Đưa công nghệ y sinh từ nguyên mẫu đến ứng dụng thực tế

Nếu công nghệ lượng tử đặt ra bài toán về độ chính xác và năng lực chế tạo, việc thương mại hóa các thiết bị y sinh lại phải đáp ứng các yêu cầu đặc biệt khắt khe về độ an toàn, độ tin cậy và khả năng ứng dụng trong thực tế.

Đây cũng là hành trình mà GS. Omid Kavehei từ Đại học Sydney (Úc) đang theo đuổi thông qua sự kết hợp giữa vi hệ thống thông minh, y học điện tử sinh học và trí tuệ nhân tạo.

Nhóm của ông tập trung giải quyết những thách thức then chốt về độ an toàn và khả năng mở rộng quy mô nhằm phát triển các hệ thống cấy ghép có mức tiêu thụ năng lượng cực thấp và giao diện thần kinh không dây. Bằng cách tích hợp công nghệ cảm biến, thuật toán xử lý trên vi mạch và kiến thức lâm sàng, ông hướng tới phát triển các thiết bị y tế có khả năng phân tích tín hiệu cơ thể, hỗ trợ phát hiện sớm và can thiệp kịp thời khi có các bất thường về sức

GS. Omid Kavehei phát triển các vi hệ thống thông minh tích hợp cảm biến và trí tuệ nhân tạo, hướng tới ứng dụng trong thiết bị y tế cấy ghép và giao diện thần kinh không dây. Ảnh: NVCC

Khi máy móc học cách cảm nhận

Đằng sau một sản phẩm công nghệ vươn ra thị trường là vô số lần thử nghiệm, thất bại, cải tiến, tìm kiếm sự tin tưởng và xây dựng đội ngũ để từng bước đưa ý tưởng vào thực tế, cùng không ít lần bắt đầu lại. Đại diện tiêu biểu cho tinh thần này là GS. Benjamin Tee, nhà khoa học kiêm doanh nhân khởi nghiệp từ Đại học Quốc gia Singapore (NUS), người đã liên tục chuyển hóa phát minh thành các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu và gọi vốn thành công hơn 20 triệu USD.

Ông là một trong những nhà khoa học tiên phong phát triển các công nghệ nền tảng cho “Physical AI” (trí tuệ nhân tạo vật lý) thông qua việc phát triển da điện tử mềm dẻo, có khả năng tự phục hồi và mô phỏng khả năng cảm nhận của làn da con người. Công nghệ của ông hướng đến giúp máy móc, robot có khả năng cảm nhận xúc giác, từ đó tương tác an toàn với con người, tái tạo xúc giác cho người sử dụng bàn tay giả và mở ra nhiều ứng dụng mới trong y tế và sản xuất.

Công nghệ da điện tử do GS. Benjamin Tee phát triển hướng tới giúp robot cảm nhận xúc giác, hỗ trợ tương tác an toàn hơn với con người và mở ra những ứng dụng mới trong y tế. Ảnh: NVCC

Phép màu từ phụ phẩm - Chạm đến kinh tế tuần hoàn

Trong khi nhiều công nghệ chuyên sâu khởi nguồn từ những nghiên cứu ở cấp độ nguyên tử hay vật liệu tiên tiến, đổi mới sáng tạo cũng có thể bắt đầu từ những bài toán rất gần gũi của ngành sản xuất. Tại Việt Nam, ông Phan Thanh Lộc, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Food (VNF), mang đến một góc nhìn đầy cảm hứng: giá trị của con tôm không chỉ nằm ở phần thịt.

Từ đầu và vỏ tôm vốn bị xem là phụ phẩm có giá trị thấp, VNF đã phát triển quy trình tinh chế sinh học tích hợp để thu được chitin, chitosan, protein, astaxanthin và nhiều hợp chất có giá trị cao khác. Các sản phẩm này có tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như thực phẩm, dinh dưỡng, nông nghiệp, vật liệu sinh học và xử lý nước. Mô hình này giúp tận dụng hiệu quả hơn nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm lượng chất thải và những tác động tiêu cực đến môi trường từ hoạt động chế biến.

Thay vì chỉ tìm cách xử lý phụ phẩm, VNF phát triển công nghệ để tạo ra những dòng sản phẩm mới, qua đó nâng cao giá trị kinh tế của nguồn nguyên liệu vốn chưa được khai thác hiệu quả.

Hành trình của ông Phan Thanh Lộc cho thấy một hướng tiếp cận khác trong thương mại hóa khoa học: xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của ngành sản xuất, ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề và từng bước hình thành những cơ hội kinh doanh mới theo định hướng kinh tế tuần hoàn.

VinFuture kết nối khoa học với những cơ hội phát triển mới

Quy tụ những nhà khoa học và doanh nhân tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ lượng tử, vi hệ thống thông minh, da điện tử và tinh chế sinh học, phiên diễn thuyết “Từ đột phá khoa học đến doanh nghiệp công nghệ” mang đến những góc nhìn thực tiễn về hành trình chuyển hóa các thành tựu nghiên cứu thành sản phẩm, giải pháp và cơ hội kinh doanh mới. Thông qua những câu chuyện từ chính những người trực tiếp phát triển và đưa công nghệ vào ứng dụng, chương trình không chỉ truyền cảm hứng về tinh thần đổi mới sáng tạo mà còn mở ra cơ hội kết nối, trao đổi kinh nghiệm giữa cộng đồng khoa học và doanh nghiệp.

Nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026, sự kiện là cơ hội để cộng đồng nghiên cứu, doanh nghiệp và công chúng tiếp cận những kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển và thương mại hóa công nghệ. Đây cũng là một cách hiện thực hóa tinh thần “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh” của VinFuture 2026, khi những khám phá khoa học được kết nối với năng lực ứng dụng, tinh thần khởi nghiệp và khát vọng tạo ra giá trị bền vững cho cuộc sống.

Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2026 sẽ diễn ra từ ngày 02/12 đến 08/12/2026 tại Hà Nội. Chuỗi sự kiện bao gồm 8 hoạt động chính: - Hội thảo Quốc tế thường niên lần thứ ba về Đổi mới Sáng tạo Mở (ngày 02, 03/12) - Triển lãm nghệ thuật VinFuture (khai mạc ngày 02/12) - Lễ trao giải VinFuture (ngày 04/12) - Giao lưu cùng Chủ nhân Giải thưởng VinFuture 2026 (ngày 05/12) - Diễn đàn Lãnh đạo về Đổi mới giáo dục đại học 2026 (ngày 05/12) - Diễn thuyết truyền cảm hứng (ngày 07/12) - Tọa đàm Khoa học vì Cuộc sống (ngày 08/12) - Chuỗi Đối thoại Khám phá Tương lai VinFuture tại 12 viện nghiên cứu, trường đại học Với chủ đề “Khoa học khai mở - Kiến tạo phồn vinh”, Tuần lễ quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ hàng đầu thế giới cùng trao đổi về những vấn đề có ý nghĩa then chốt đối với tương lai nhân loại. Sự kiện cũng mở ra cơ hội kết nối tri thức khoa học với nhu cầu của thực tiễn, lan tỏa những ý tưởng đột phá và thúc đẩy khoa học trở thành động lực kiến tạo cuộc sống thịnh vượng, bền vững cho hàng triệu người. Link đăng ký sự kiện: https://forms.gle/pELHeCZZWuB9uCD77

Thu Loan