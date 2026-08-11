Giải đấu góp phần lan tỏa tinh thần sáng tạo công nghệ, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho Bắc Ninh.

Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 được tổ chức với quy mô toàn quốc. Ảnh: BTC

Giải Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 tranh Cúp Foxconn diễn ra trong hai ngày 8 và 9/8 tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Bắc Ninh, với chủ đề “Bắc Ninh hội tụ”.

Đây là lần đầu tiên giải được tổ chức với quy mô toàn quốc, tạo sân chơi khoa học, công nghệ và giáo dục STEM cho học sinh, sinh viên yêu thích robotics, lập trình và công nghệ.

Giải thu hút 150 đội đăng ký. Ban tổ chức lựa chọn 126 đội đủ điều kiện tham dự đến từ 14 tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó, khoảng 70% số đội đến từ ngoài tỉnh, cho thấy sức hút và độ lan tỏa ngày càng lớn của sân chơi Robocon do Bắc Ninh tổ chức.

Thí sinh tham dự trải rộng từ bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đến sinh viên của 17 trường đại học, học viện, 11 trường cao đẳng cùng nhiều trung tâm STEM, robotics trong và ngoài tỉnh.

Các đội tranh tài ở hai bảng: O1 dành cho thí sinh từ 9 đến 15 tuổi và O2 dành cho thí sinh từ 16 đến 22 tuổi.

Điểm nhấn của mùa giải năm nay là chủ đề “Bắc Ninh hội tụ” được thể hiện xuyên suốt nội dung thi đấu.

Bảng 1 với chủ đề “Nghìn năm văn hiến” gắn hoạt động công nghệ với giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và niềm tự hào quê hương.

Bảng 2 mang chủ đề “Khát vọng công nghệ”, thể hiện định hướng phát triển Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, điện tử, bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

Những màn tranh tài sôi nổi, đòi hỏi khả năng thiết kế, lập trình, vận hành và xử lý tình huống đã tạo cơ hội để học sinh, sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, rèn luyện tư duy sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực giải quyết vấn đề.

Đây cũng là môi trường để các đội đến từ nhiều địa phương giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và nuôi dưỡng niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo công nghệ.

Thành công của Robocon Bắc Ninh mở rộng 2026 tiếp tục khẳng định nỗ lực của địa phương trong xây dựng môi trường khuyến khích học tập, nghiên cứu và sáng tạo công nghệ.

Việc duy trì, từng bước nâng tầm sân chơi này sẽ góp phần tạo nguồn nhân lực trẻ có kiến thức, kỹ năng và tư duy công nghệ, phục vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bắc Ninh, nhất là trong bối cảnh tỉnh đang hướng tới phát triển công nghiệp công nghệ cao, điện tử và bán dẫn.