Ông Phạm Sanh Châu (trái), Tổng Giám đốc Vingroup khu vực châu Á, và ông Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, Ấn Độ tại lễ ký kết

Theo thỏa thuận, Vingroup và bang Maharashtra, thông qua Cơ quan Phát triển Vùng Đô thị Mumbai (MMRDA) và Bộ Công nghiệp bang, sẽ phối hợp nghiên cứu cơ hội đầu tư quy mô lớn tại Vùng đô thị Mumbai (MMR) và toàn bang Maharashtra, với tổng giá trị dự kiến khoảng 6,5 tỷ USD, tập trung vào các lĩnh vực như phát triển đô thị, giao thông xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng xã hội.

Cụ thể, trong lĩnh vực phát triển đô thị, Vingroup sẽ nghiên cứu triển khai các khu đô thị tích hợp trên diện tích khoảng 1.000 ha, bao gồm cơ sở nhà ở, khu thương mại, giáo dục, y tế và các tiện ích đồng bộ. Tổng mức đầu tư ước tính khoảng 5 tỷ USD, hướng tới hình thành các trung tâm phát triển mới tại khu vực lân cận Mumbai, trong đó có những vùng giàu tiềm năng như Mumbai 3.0.

Trong lĩnh vực giao thông xanh, Vingroup thông qua công ty GSM Ấn Độ đề xuất triển khai đội taxi điện với quy mô dự kiến 60.000 xe, kết hợp nền tảng dịch vụ di chuyển thông minh, nhằm phục vụ thành phố Mumbai nói riêng và toàn bang Maharashtra nói chung. Với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD, kế hoạch này được kỳ vọng tạo ra hàng chục nghìn việc làm trong 3-5 năm, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quá trình xanh hóa giao thông tại bang.

Trong lĩnh vực năng lượng, Vingroup thông qua VinEnergo sẽ nghiên cứu các cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo quy mô lớn, phù hợp với lộ trình chuyển dịch năng lượng và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 của Ấn Độ.

Song song, thông qua các công ty thành viên như Vinschool, Vinmec, Vinpearl…, Vingroup sẽ nghiên cứu các dự án hạ tầng xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế và dịch vụ du lịch, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đa ngành tại địa phương.

Về phía chính quyền, bang Maharashtra và MMRDA sẽ hỗ trợ Vingroup trong việc xác định quỹ đất, quy hoạch dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cung cấp hạ tầng kết nối và xem xét các chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình nghiên cứu và triển khai.

Lễ ký kết có ông Lê Quang Biên (thứ tư từ trái sang) - Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Mumbai (Ấn Độ) và lãnh đạo của Cơ quan Quản lý Đô thị Mumbai, Bộ Công nghiệp và các Bộ ngành khác của bang Maharashtra

MOU với Maharashtra tiếp tục mở rộng dấu ấn của Vingroup tại Ấn Độ, hoàn thiện mạng lưới hợp tác tại các bang trọng điểm và tạo thêm dư địa cho các hoạt động triển khai trong giai đoạn tiếp theo. Thỏa thuận đồng thời góp phần thúc đẩy kết nối đầu tư và phát triển hạ tầng tại một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất của Ấn Độ.

Ông Phạm Sanh Châu - Tổng Giám đốc Vingroup Châu Á, cho biết: “Việc ký kết MOU với Maharashtra tiếp tục cụ thể hóa chiến lược dài hạn và bài bản của Vingroup tại Ấn Độ. Sau Telangana và Tamil Nadu, chúng tôi từng bước mở rộng hiện diện tại các trung tâm kinh tế trọng điểm, với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái đa ngành đồng bộ, từ đô thị, hạ tầng dịch vụ đến giao thông điện hóa và năng lượng xanh. Vingroup mong muốn đồng hành cùng các địa phương có tầm nhìn phát triển bền vững, qua đó tạo ra giá trị kinh tế - xã hội thiết thực cho cộng đồng”.

Ông Devendra Fadnavis, Thủ hiến bang Maharashtra, cho biết: “MOU này đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của bang Maharashtra. Quy mô và phạm vi các khoản đầu tư do Vingroup đề xuất sẽ góp phần nâng cao đáng kể hạ tầng đô thị, thúc đẩy giao thông bền vững, và tạo ra nhiều cơ hội việc làm quy mô lớn. Maharashtra cam kết tiếp tục xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và chào đón các đối tác toàn cầu cùng tham gia vào hành trình tăng trưởng của bang”.

Với dân số hơn 130 triệu người, Maharashtra là bang có quy mô kinh tế lớn nhất Ấn Độ, đóng góp khoảng 14% GDP quốc gia. Khu vực Vùng đô thị Mumbai đang được định hướng phát triển thành trung tâm kinh tế toàn cầu với hàng loạt dự án hạ tầng và đô thị quy mô lớn.

Vingroup là tập đoàn tư nhân đa ngành lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong 6 lĩnh vực trụ cột: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Văn hóa, và Thiện nguyện Xã hội, với tầm nhìn “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”. Trên nền tảng năng lực quản trị và tiềm lực tài chính đã được khẳng định, Tập đoàn đang gia tăng hiện diện tại các thị trường quốc tế, trong đó Ấn Độ giữ vai trò trọng điểm hàng đầu.

Tại đây, Vingroup đã ký MOU với các bang Telangana và Tamil Nadu nhằm thúc đẩy cơ hội đầu tư đa lĩnh vực. Song song, VinFast - thành viên của Vingroup cũng đang mở rộng hiện diện tại Ấn Độ thông qua việc xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện. Chuỗi hoạt động và các thỏa thuận hợp tác này cho thấy chiến lược đầu tư nhất quán và dài hạn của Vingroup, đồng thời góp phần tăng cường kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Ấn Độ, tạo nền tảng cho các hợp tác quy mô lớn trong thời gian tới.

(Nguồn: Vingroup)