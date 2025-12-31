Theo NDTV, chính phủ Ấn Độ ngày 30/12 đã công bố báo cáo tổng kết kinh tế cuối năm, qua đó cho thấy nước này đã vượt qua Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới.

"Ấn Độ nằm trong nhóm các nền kinh tế lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới, đồng thời đang có vị thế thuận lợi để duy trì đà tăng trưởng. Với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt 4,18 nghìn tỷ USD, Ấn Độ đã vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Không những vậy, Ấn Độ còn có khả năng thay thế Đức ở vị trí thứ 3 trong vòng 2,5-3 năm tới, với GDP dự báo đạt 7,3 nghìn tỷ USD vào năm 2030", báo cáo nêu rõ.

Ấn Độ vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới. Ảnh: incham

Cũng theo báo cáo này, GDP thực của Ấn Độ đã tăng 8,2% trong quý II năm tài khóa 2025-2026, cao hơn mức 7,8% của quý I và 7,4% của quý IV năm tài khóa trước đó. Đây là những con số phản ánh khả năng chống chịu của Ấn Độ trong bối cảnh bất ổn thương mại toàn cầu kéo dài.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo New Delhi sẽ tiếp tục vượt Tokyo vào năm tới với quy mô nền kinh tế Ấn Độ đạt 4,5 nghìn tỷ USD, so với 4,46 nghìn tỷ USD của Nhật Bản. Trong khi đó, Moody’s cho rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục là nền kinh tế G20 tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng 6,4% năm 2026 và 6,5% năm 2027

Tuy vậy, dù GDP tăng trưởng vượt bậc, nhưng nền kinh tế Ấn Độ vẫn còn phải đối mặt với nhiều bất ổn. Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB), GDP bình quân đầu người của Ấn Độ năm 2024 chỉ đạt 2.694 USD, thấp hơn 12 lần so với Nhật Bản (32.487 USD), thấp hơn 20 lần so với Đức (56.103 USD).